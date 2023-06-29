انتشال "بقايا بشرية مفترضة" بحطام الغواصة المنكوبة

يحدث "في جزء من ميلي ثانية".. خبيرة تكشف معلومات صادمة عن الانفجار الداخلي الذي وقع بالغواصة

كان يفترض أن تكون في الغواصة.. أم وزوجة 2 من ضحايا "تيتان" تتحدث عن آخر لقاء معهما

(CNN)-- قال خفر السواحل الأمريكي، الأربعاء، إن "بقايا بشرية مفترضة" كانت من بين الحطام والأدلة التي تم العثور عليها من قاع البحر حيث رصد حطام وبقايا الغواصة تيتان المنكوبة.

وقال خفر السواحل في بيان صحفي إنه تم العثور على الرفات "داخل حطام" الغواصة في إعلان يأتي بعد أسبوع تقريبًا من تحديد السلطات أن الغواصة التي كانت متجهة إلى تيتانيك قد انفجرت داخليا في شمال المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل جميع الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها.

وكانت البقايا المفترضة، التي سيتم تحليلها من قبل المتخصصين الطبيين الأمريكيين، من بين الحطام الذي وصل إلى ميناء كندي، الأربعاء.

وعثر على قطعة بيضاء شبيهة باللوحة - أطول من الرجلان اللذان يقودانها إلى الأرض - وجزء آخر مماثل الحجم به حبال وأسلاك ملفوفة بقماش القنب الأبيض كانتا من بين الحطام وفقا لصور ألتقطها، بول دالي، للصحافة الكندية.