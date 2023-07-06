مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN في شوارع باريس

أطلق رصاصة عليه.. كاميرا توثق قتل شرطي لمراهق في باريس بعد تحوّل توقف مروري إلى حادثة مميتة

(CNN)-- بعد أن أطلق ضابط شرطة في فرنسا الرصاص موديا بحياة فتى مراهق يدعى، نائل مرزوق (17 عامًا) نظمت حملتان لجمع التبرعات، الأولى لدعم والدة المراهق والأخرى لعائلة الشرطي الذي أطلق عليه النار.

بحلول صباح الأربعاء، كانت حملة التبرعات لضابط الشرطة قد جمعت أكثر من 1.6 مليون يورو (1.7 مليون دولار)، في حين أن حملة نائل جمت نحو 400 ألف يورو (450 ألف دولار).

وبلغ عدد الأشخاص الذي قدموا تبرعات لدعم ضابط الشرطة الفرنسي أكثر من 85000 شخصا، بينما تبرع ما يزيد قليلاً عن 21000 شخص لدعم نائل.

ويذكر أن مقتل نائل (من أصل جزائري) قد أثار أعمال شغب واسعة في البلاد رافقتها ردود فعل "نموذجية تقليدية لليمين المتطرف" بالبلاد، وفقًا لأستاذ السياسة الفرنسية في يونيفرسيتي كوليدج لندن، فيليب مارليير.