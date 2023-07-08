أوكرانيا: مقتل 494 طفلا خلال 500 يوم من الغزو الروسي

بايدن لـCNN عن أوكرانيا: لا أعتقد أنها جاهزة للعضوية في الناتو.. إليكم السبب

(CNN)-- قال مكتب المدعي العام الأوكراني، السبت، إن ما لا يقل عن 494 طفلاً قتلوا وأصيب 1051 آخرون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 500 يوم.

وأوضح المدعي العام في بيانه أن معظم الأطفال الضحايا كانوا في منطقتي دونيتسك وخاركيف وآخرين في مناطق من بينها العاصمة كييف وخيرسون وزاباروجيا وميكولايف.

وتابع مكتب النائب العام: "هذه ليست الأرقام النهائية، العمل جار لتأسيس المعطيات في مناطق القتال وكذلك في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا".

ويذكر أن الأمم المتحدة قالت بتقرير، الجمعة، إن أكثر من 9000 مدني، من بينهم أكثر من 500 طفل، قتلوا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، محذرة من أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير من الأرقام التي تمكنت من تأكيدها.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران شهدا زيادة في عدد القتلى بين صفوف المدنيين، بعد انخفاض نسبي في عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.