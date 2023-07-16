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(CNN)— تعرضت مدينة خاركيف الأوكرانية ومحيطها لهجمات بصواريخ (إس 300)، الروسية ليلا، مما أسفر عن مقتل مدني، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية بالمنطقة.

وقال أوليه سينيهوبوف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف في بيان على تيليغرام: "في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الليلة الماضية، أطلق المحتلون الروس أربعة صواريخ (إس 300) على مدينة خاركيف من منطقة بيلغورود".

وأضاف: "انفجر صاروخان في الجو، وسقط الصاروخان الآخران على أرض الاستاد، وعلى الطريق بمنطقة شيفتشينكيفسكي في مدينة خاركيف، وتحطمت النوافذ في مبنى مكون من أربعة طوابق".

وأكد سينيهوبوف أن "مدنيا يبلغ من العمر 33 عاما قُتل في قصف قرية كولوديازني في منطقة كوبيانسك". وأوضح أنه لم تقع إصابات أخرى.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات التي عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، الأحد، أن قوات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية (REW)، صدت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم المدينة الروسي، إن "الهجوم كان هائلا وممتدا".

وأضاف في برقية على تيليغرام: "خلال الليل، صدت قوات الدفاع الجوي والبحرية ووحدات الحرب الإلكترونية اللاسلكية هجوما بطائرات بدون طيار للعدو على سيفاستوبول فوق البحر قرب تشيرسونيز، في منطقة خليج سيفاستوبول وبالاكلافا، وتم إسقاط طائرة واحدة بدون طيار، وإسقاط 5 طائرات أخرى من قبل قوات (REW). كما تم تدمير طائرتين بدون طيار في الخليج الخارجي".