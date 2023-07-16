أوكرانيا: التقدم المحدود في ساحة المعركة لم يُخف الحلفاء الغربيين

(CNN)-- رغم مرور الشهر الأول المخيب للآمال من العملية الأوكرانية المضادة التي طال انتظارها لتحرير الأراضي من القوات الروسية، تقول كييف إن داعميها الغربيين لا يضغطون على البلاد لتحقيق نتائج سريعة.

فمنذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني في يونيو، ثبت أن القتال أكثر ضراوة مما كان متوقعًا، حيث يتم قياس التقدم والإنجازات على الارض بمئات الأمتار عوضا عن عشرات الكيلومترات.

وصرح أندريه يرماك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين، الجمعة، بقبول أن الهجوم المضاد "لا يمضي بسرعة، ولكنه بطيء"، مضيفا أنه ورغم عدم إحراز تقدم ملموس لا يبدو أن ذلك يثبط عزيمة أعضاء الناتو.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت القوات الأوكرانية مؤخرًا بذخائر عنقودية، وتشير التقارير الآن إلى أنها تفكر في إرسال أنظمة الصواريخ التكتيكية (ATACM)، وهي صواريخ موجهة يصل مداها إلى 300 كيلومتر (حوالي 186 ميلاً).