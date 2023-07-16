بايدن في مقابلة حصرية مع CNN: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو

(CNN)-- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة ستسمح للدول الأوروبية ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات اف-16 المقاتلة، بعد تقارير عن أن أوروبا تنتظر الموافقة الرسمية.

قال سوليفان لجيك تابر من CNN عندما سئل: "نعم، سنفعل. لقد أعطى الرئيس الضوء الأخضر وسنسمح، ونسمح، وندعم، ونسهل، وفي الواقع، نوفر الأدوات اللازمة للأوكرانيين لبدء تدريبهم على طائرات اف-16، بمجرد أن يستعد الأوروبيون".

وأشار سوليفان إلى أن القادة الأوروبيين قالوا إنهم يحتاجون إلى عدة أسابيع لإعداد قدرات التدريب، وأن الولايات المتحدة ستفي بأي جدول زمني يحددونه.

وقال: "لن تقف الولايات المتحدة عائقًا في ضمان بدء تدريب مقاتلات اف-16".

وتلقت مساعي أوكرانيا للحصول على الطائرات المقاتلة الفائقة أمريكية الصنع دفعة كبيرة عندما قالت إدارة بايدن في مايو/ أيار إنها ستدعم برنامجًا تدريبيًا للطيارين ولن تمنع الحلفاء من إمداد كييف بالطائرات. لكن الولايات المتحدة لم تقل أنها ستزود كييف بطائرات اف -16 مباشرة.

دافع السناتور مارك كيلي، وهو ديمقراطي عن ولاية أريزونا وطيار سابق في البحرية وعضو في لجنة القوات المسلحة، عن الجدول الزمني لتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة مباشرة.

وردًا على الانتقادات حول بطء قرار الإدارة الأمريكية بإرسال طائرات اف-16، قال كيلي في مقابلة مع شبكة CNN، الأحد، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على كيفية تحليق الطائرة في المقام الأول سيستغرق وقتًا وموارد.

"سيستغرق هذا بعض الوقت. قال كيلي: "لا أعتقد أن الأمر يسير ببطء ، لكن العملية أطول كثيرًا"، مضيفًا أنه خلال زيارة لأوكرانيا في أبريل، لم يكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفريقه متأكدين من المهام القتالية المحددة التي يريدونها. لاستخدام الطائرات".

على النقيض من ذلك، انتقد السناتور دان سوليفان، وهو جمهوري من ألاسكا وسابق من مشاة البحرية وعضو في لجنة القوات المسلحة، نهج إدارة بايدن.

بينما امتدح بايدن لتصرفاته في القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فقد انتقد الإدارة الأمريكية بسبب تسليمها "البطيء" للأسلحة إلى أوكرانيا، مستشهدًا على وجه التحديد بمقاتلات اف-16.

وقال دان سوليفان: "كما توقعت، سيفعلون ذلك في النهاية، لكنه طويل جدًا. هذا بالضبط ما حدث".