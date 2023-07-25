أوكرانيا: تشويش روسيا على الطائرات بدون طيار يبطئ الهجوم المضاد

ما تقييمك للهجوم المضاد ومتى ستسلم أوكرانيا أول دفعة إف-16؟.. شاهد كيف رد وزير الدفاع الأمريكي

(CNN) -- قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن تشويش روسيا على الطائرات بدون طيار يبطئ الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.

وذكر قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، أولكسندر تارنافسكي أن قوات بلاده "تلحق خسائر فادحة تلحق بالروس، لكن من الواضح أن تقدم الهجوم بطيء".

ووفقا للمتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إينهات، فإن أحد الأسباب، هو أن روسيا "لديها ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية".

وقال إينهات، للتلفزيون الأوكراني: "ليس عليك إسقاط طائرة بدون طيار بصواريخ مضادة للطائرات يمكنك ببساطة إجبارها على الهبوط، واعتراضها بالحرب الإلكترونية".

وأضاف: "روسيا تمتلك أنظمة قوية، ولقد أحرزت أوكرانيا تقدما في الحرب الإلكترونية، لكننا بدأنا في وقت متأخر، وكان ينبغي أن نتطور في وقت سابق".

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف اعترف، في مقابلة مع شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع في كييف، بأن الهجوم المضاد متأخر عن موعده، لكنه أصر على أنه "ليس قلقا لأنه يسير وفقا للخطة"، مضيفًا أنه كان "تصورًا خاطئًا أن كل هجوم مضاد يجب أن يكون سريعً".

وذكر ريزنيكوف بعض الأسباب التي تجعل الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعًا ، بما في ذلك النقص في الذخيرة وقذائف المدفعية وأنظمتها.

وتباطأ الوضع على الجبهة الجنوبية في أوكرانيا إلى حد كبير بسبب حقول الألغام المعقدة التي زرعتها القوات الروسية التي أعطيت الوقت لبناء دفاعاتها، وقال ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى اللجوء يدويا إلى إزالة الألغام.