لماذا أبدى زعيم كوريا الشمالية "إعجابه" بصناعة الطائرات الروسية؟

شاهد ما قد يبدو عليه القطار الذي يستقله كيم جونغ أون من كوريا الشمالية إلى روسيا

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون "أعجب بشدة بالإمكانات الغنية وحداثة صناعة الطائرات الروسية" في مصنع يوري غاغارين كومسومولسك أون أمور للطيران الذي زاره، الجمعة.

وفقا لوكالة الأنباء، قام كيم بـ"جولة في أماكن بما في ذلك معهد التصميم، وورشة تجميع أجسام الطائرات المقاتلة، وورشة إنتاج الأجنحة، وورشة طلاء، وورشة تجميع الطائرات".

وتابعت أن زعيم البلاد "التقى طياريين واستقل طائرة من طراز سو-57 للاستماع إلى شرح مفصل وأداء الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس، وشاهد الرحلة التجريبية للطائرة المقاتلة".

وذكرت أن كيم جونغ أون "أعرب عن احترامه لتكنولوجيا الطيران الروسية التي تشهد تطورا سريعا، متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة، وتمنى للمصنع النجاح في تطويره المستقبلي".

وبعد الجولة ومأدبة غداء، ترك كيم رسالة في دفتر الزوار جاء فيها "نشهد التطور السريع لتكنولوجيا الطيران في روسيا وإمكاناتها الهائلة"، وغادر إلى وجهته التالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الكشف عن تلك الوجهة.