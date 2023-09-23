وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة "في حالة حرب معنا بشكل مباشر"

لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، إن الولايات المتحدة وآخرين "في حالة حرب مباشرة معنا"، عندما سأله أحد الصحفيين عن النقطة التي تصبح فيها الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا مقابل صراع بالوكالة.

وقال لافروف: "لذلك يمكنك أن تسمي هذا كما تريد لكنهم في حالة حرب مباشرة معنا. يمكننا أن نطلق عليها حرب هجينة لكن هذا لا يغير الواقع"، مضيفا "إنهم منخرطون فعليًا في الأعمال العدائية معنا باستخدام الأوكرانيين كمغذي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي إن الأمريكيين والبريطانيين والعديد من الآخرين "يشنون حربًا" ضد روسيا ويشاركون في أعمال عدائية ضد البلاد.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بتسليم كميات متزايدة من الأسلحة، كما تستخدم هذه الدول الأقمار الصناعية العسكرية وطائرات الاستخبارات ضد روسيا.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية "لا تساعد فقط في تحديد الأهداف والغايات، ولكنها تظهر أين تعمل دفاعاتنا الجوية المضادة حتى يتمكنوا من المساعدة في المرة القادمة".