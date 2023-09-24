روما، إيطاليا (CNN)-- قال البابا فرنسيس، السبت، للصحفيين إن حجب الأسلحة عن أوكرانيا يحول الشعب الأوكراني إلى "شهداء".

وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي على متن رحلة العودة إلى مطار فيوميتشينو في روما بعد رحلة استغرقت يومين إلى مرسيليا.

وقال البابا للصحفيين: "الآن نرى أن بعض الدول تنسحب، ولا تقدم أسلحة. وتبدأ عملية يكون فيها الشهداء هم الشعب الأوكراني، وهذا شيء بشع".

وتحدث البابا فرانسيس أيضًا عن "المفارقة" المتمثلة في الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة قبل أن تأخذها منها، والتي تجعل الأوكرانيين "شعبًا شهيدًا".

وأضاف: "أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة لن يدفعوا أبدًا عواقب خياراتهم، بل يتركونها لتدفعها الشعوب الشهيدة، مثل الشعب الأوكراني".

ربما كان البابا يشير إلى القرار الأخير الذي اتخذته بولندا بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وسط نزاع متزايد بين البلدين بشأن فرض حظر مؤقت على واردات الحبوب الأوكرانية.

وعندما سئل المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني عن توضيح، قال إن البابا لم يتخذ موقفا بشأن ما إذا كان ينبغي للدول الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أو التوقف عن إرسالها، وفقا لوكالة رويترز.

وبدلا من ذلك، قال بروني إن البابا قصد "عواقب صناعة الأسلحة: كان البابا يقول... إن أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة لا يدفعون أبدًا عواقب خياراتهم، بل يتركونها ليدفعها الناس، مثل الأوكرانيين".