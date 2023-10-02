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(CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، آرثر إنغورون، القاضي المشرف على قضيته المدنية، أثناء مغادرته قاعة المحكمة خلال استراحة الغداء بعد البيانات الافتتاحية هذا الصباح.

ووصف ترامب إنغورون بأنه ديمقراطي و"عميل"، قائلا إن القضية المرفوعة ضده كانت "وصمة عار". كما هاجم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لملاحقته بدلاً من جرائم العنف.

وقال ترامب: "سنبقى هنا لعدة أشهر مع القاضي الذي اتخذ قراره بالفعل. إنه أمر مثير للسخرية".

وأضاف ترامب: "إنهم يضيعون وقتهم في هذا، مع البنوك التي كانت سعيدة للغاية لأنها استعادت كل أموالها. لم يتم الاحتيال عليهم. لقد تم الاحتيال علي".

وردًا على سؤال عما إذا كان سيعود إلى قاعة المحكمة بعد الغداء، قال ترامب "على الأرجح".

وحكم إنغورون الأسبوع الماضي بأن ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولين عن الاحتيال في القضية المدنية التي رفعها المدعي العام، وهي واحدة من الدعاوى السبعة التي تشكل جزءًا من الدعوى.