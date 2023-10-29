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(CNN)-- أغلقت الشرطة مؤقتا جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك، السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه في هذا الاتجاه.

وتم إغلاق الجسر، الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين، في كلا الاتجاهين، وفقًا لتنبيه من خدمة NotifyNYC التابعة للحكومة المحلية.

بدأ التجمع في متحف بروكلين الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي، واستمر أمام ساحة باركليز سنتر في الساعة 4 مساءً. وانتهت عند جسر بروكلين، وفقًا لما نشره موقع Inside Our Lifetime الذي روج للمظاهرات.

وجاء في منشور صادر عن المنظمة المجتمعية التي يقودها الفلسطينيون: "انضم إلينا في متحف بروكلين أو قم بالمسيرة والالتقاء بنا طوال اليوم. كلما حاولوا إسكاتنا، وقمعنا، وإخراجنا من الشوارع، كلما زادت أعدادنا، وزاد صوتنا".

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

وكانت المظاهرة في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان من بين عدة مظاهرات شهدتها جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن التي اجتذبت آلاف المشاركين، السبت. إلى جانب مظاهرة قامت بها جماعة يهودية في نيويورك بالمحطة المركزية، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى اعتقال حوالي 300 شخص ليلة الجمعة.