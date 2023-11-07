روسيا تعلن صد هجوم بطائرات "درونز" أوكرانية على شبه جزيرة القرم

وسط هجمات أوكرانيا المتصاعدة على القرم.. إليك ما يحذّر خبراء من تكشّفه إن طالت مدة الهجوم المضاد

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(CNN)-- قالت روسيا إنها صدت هجوما بطائرة أوكرانية بدون طيار "درونز"، على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، الثلاثاء. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها اعترضت جميع الطائرات بدون طيار.

وفي مدينة سيفاستوبول، أعلن الحاكم المُعين من قبل روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، أن حطام الطائرات بدون طيار، التي تم اعتراضها، تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل الخاصة مما أدى إلى إصابة شخص.

وقال رازفوزاييف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خمس طائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بالمسؤولية عن الهجمات من جانب أوكرانيا.