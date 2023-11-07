روسيا تعلن صد هجوم بطائرات "درونز" أوكرانية على شبه جزيرة القرم

العالم
نشر
دقيقة قراءة
ضربات في قلب شبه جزيرة القرم.. ومزاعم أوكرانية بخسائر بصفوف كبار قادة أسطول البحر الروسي

(CNN)-- قالت روسيا إنها صدت هجوما بطائرة أوكرانية بدون طيار "درونز"، على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، الثلاثاء. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها اعترضت جميع الطائرات بدون طيار.

وفي مدينة سيفاستوبول، أعلن الحاكم المُعين من قبل روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، أن حطام الطائرات بدون طيار، التي تم اعتراضها، تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل الخاصة مما أدى إلى إصابة شخص.

وقال رازفوزاييف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خمس طائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بالمسؤولية عن الهجمات من جانب أوكرانيا.

قد يهمك أيضاً

أوكرانيا تعلن عن حصيلة قتلى موسكو بعد هجومها على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.