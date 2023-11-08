(CNN)-- أصدر مجلس النواب قرارًا بقيادة الحزب الجمهوري، الثلاثاء، لإدانة النائب الديمقراطية، رشيدة طليب، بسبب تعليقات تنتقد إسرائيل وتدعم الفلسطينيين وسط حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.

وكان التصويت بأغلبية 234 صوتًا مقابل 188، حيث صوت أربعة جمهوريين ضد قرار اللوم وصوت 22 ديمقراطيًا لصالحه، في خطوة تشكل هذه توبيخًا نادرًا وكبيرًا لطليب من ولاية ميشيغان، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني تخدم في الكونغرس.

ودافعت طليب عن نفسها في مواجهة محاولات اللوم، معتبرة أنها محاولة لإسكاتها، وقالت إن "زملائي لجأوا إلى تشويه مواقفي في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة".

وبعد التصويت لصالح قرار اللوم، ألقت طليب خطابا عاطفيا في قاعة مجلس النواب وقالت إن انتقاداتها للحكومة الإسرائيلية لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية.

وبالإضافة إلى انتقادات الجمهوريين الموجهة إلى طليب، انتقد عدد من الديمقراطيين عضوة الكونغرس بسبب دفاعها عن الهتاف المؤيد للفلسطينيين "من النهر إلى البحر"، إذ تصف رابطة مكافحة التشهير الهتاف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، بأنه "شعار معاد للسامية" و"صرخة حاشدة طالما استخدمتها الأصوات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك مؤيدو المنظمات الإرهابية مثل حماس".