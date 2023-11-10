ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. أمريكا وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة

(CNN)-- أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الخميس، أنه وثَّق ارتفاعًا “مروِّعًا” في حوادث التحيز ضد العرب والمسلمين خلال الشهر الذي أعقب تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس.

وقال المجلس الذي يعتبر أكبر مجموعة للدفاع عن المسلمين في أمريكا إنه تلقى 1283 طلبًا للمساعدة وتقارير عن التحيز في الشهر الذي أعقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه وبالمقارنة تلقى في عام 2022 ما متوسطه 406 شكاوى خلال فترة 29 يومًا.

ولفت المجلس إلى أن البيانات الجديدة تعكس زيادة بنسبة 216% في طلبات المساعدة وحوادث التحيز المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق.

وقال مدير الأبحاث والدعوة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، كوري سايلور، في بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN، إن البيانات تمثل أكبر موجة من التحيز ضد الإسلام والتحيز ضد العرب سجلتها المنظمة منذ أن دعا المرشح الرئاسي آنذاك، دونالد ترامب، إلى حظر المسلمين في عام 2015.