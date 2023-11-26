روسيا تشن هجومًا على أوكرانيا بـ75 طائرة مسيّرة.. وحطام إحداها يصيب روضة أطفال

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(CNN)-- أعلنت روسيا، الأحد، أنها تصدت إلى ما لا يقل عن 20 هجوما بطائرات أوكرانية دون طيار "درونز" خلال اليوم الماضي، بما في ذلك على العاصمة موسكو، بعد يوم من شن موسكو أكبر هجوم لها على العاصمة الأوكرانية منذ الغزو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنه تم تدمير 11 طائرة بدون طيار "مسيرة" فوق أراضي مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك، ليلة السبت. وأضافت الوزارة في وقت لاحق، الأحد، أن 9 طائرات أخرى بدون طيار تم تدميرها في نفس المناطق.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه لم تقع أضرار أو إصابات نتيجة حطام الطائرات بدون طيار.

وبحسب حاكم منطقة تولا الروسية، أليكسي ديومين، فقد اصطدمت إحدى الطائرات بدون طيار في مبنى سكني، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وإصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أدى الهجوم على نظام الطاقة إلى ترك أجزاء من المنطقة بدون كهرباء، حسبما أعلن رئيس الجمهورية المدعوم من روسيا، دينيس بوشيلين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن دفاعاتها الجوية دمرت صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" في الجو، فوق بحر آزوف حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت موسكو.

وتأتي الهجمات الأوكرانية بعد يوم من شن روسيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، منذ بدء غزوها، بحسب مسؤولين أوكرانيين.