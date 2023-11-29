مسؤول أمريكي يبين سبب اهتمام بوتين بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

(CNN) -- قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه "من غير المتوقع" أن يبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سلاما حقيقيا" مع أوكرانيا قبل أن يرى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

وأضاف المسؤول، للصحفيين المسافرين مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "هذا هو الواقع الذي تواجهه أوكرانيا"، وتابع أن هذا التقييم "يستند إلى التاريخ ومعرفة بوتين، وليس إلى المعلومات الاستخبارية الأمريكية".

وذكر المسؤول أن "هناك اعترافا بين دول الناتو بأنه من غير المرجح أن يتراجع بوتين عن الحرب قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهذا جزء مما يجعل دعم الناتو الكامل لأوكرانيا أمرا بالغ الأهمية".

وقال المسؤول: "كان هناك تأييد بالإجماع بشأن أهمية الحفاظ على التزامنا بمساعدة أوكرانيا على النصر"، وأضاف: "تحدث العديد من الحلفاء عن زيادة دعمهم، ومواصلة العمل لمساعدة أوكرانيا على الاقتراب من مستقبلها في الناتو، واتخاذ خطوات عملية خلال الأشهر المقبلة ستشمل الإصلاح في أوكرانيا، وزيادة المساعدة من الغرب".

يذكر أن شبكة CNN قالت، في أغسطس/ آب، إن كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن بوتين يولي الانتخابات الرئاسية الأمريكية اهتماما خلال تخطيطه للحرب في أوكرانيا على أمل أن تؤدي خسارة الرئيس جو بايدن العام المقبل إلى دفع الولايات المتحدة إلى تقليص دعمها لأوكرانيا وتحسين موقف روسيا التفاوضي.