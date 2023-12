هذا المقال بقلم كيسي ميشيل مؤلف كتاب “American Kleptocracy: How the US Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme in History”.الآراء الواردة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

(CNN)-- أثارت الأخبار التي صدرت مؤخرا عن اتهامات بغسل الأموال ضد بورصة العملات المشفرة "بينانس" ورئيسها التنفيذي، تشينغبينغ زاو موجات صادمة عبر الأسواق المالية ومستهلكي العملات المشفرة على حدٍ سواء. وهذا أمر مفهوم. قبل تسوية "بينانس" مع السلطات الأمريكية، كانت الشركة تمثل 60% من سوق التداول الفوري للعملات المشفرة. وكان زاو نفسه، كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، هو ما يسمى بـ "ملك" العملات المشفرة.

ليس بعد الآن. مع فرض السلطات الأمريكية عقوبات تزيد على 4 مليارات دولار على الشركة، فإن منصة Binance تخاطر بأن تصبح مجرد هيكل لما كانت عليه في السابق. وينضم زاو إلى قائمة من رؤساء العملات المشفرة الذين تم تكريمهم ذات يوم والذين فقدوا منذ ذلك الحين مكانتهم.

ولكن في حين أن العديد من التحليلات ركزت على ما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل صناعة العملات المشفرة نفسها - أو ما إذا كانت الصناعة قادرة حتى على التعافي من مثل هذه الفضائح الهائلة - فإن المراقبين يخاطرون بإغفال الأخبار الجيدة التي تمثلها هذه التسوية. توضح تحركات السلطات الأمريكية ضد Binance و زاو أن واشنطن أخذت أخيرًا تهديد غسل الأموال عبر الحدود الوطنية في العملات المشفرة على محمل الجد - وأن الولايات المتحدة تركز أخيرًا على معالجة إحدى الأدوات المفضلة التي يعتمد عليها الكليبتوقراطيون والأوليغارشيون والدكتاتوريون في جميع أنحاء العالم لغسل ثرواتهم والتهرب من العقوبات وتمويل كل شيء من الإرهاب إلى الحملات الصليبية المناهضة للديمقراطية.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على التهم الموجهة إلى بينانس وزاو، ومن هم المتهمون بتمكينهم. زعمت السلطات الأمريكية أن عملاق العملات المشفرة سمح بتمويل الإرهاب لكتائب القسام التابعة لحماس وتنظيم القاعدة وداعش، إلى جانب الاعتداء الجنسي على الأطفال ومعاملات المخدرات. وكشفت السلطات الأمريكية عن شبكات مرتبطة بالتمويل الروسي غير المشروع، وكذلك بالكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

في المجمل، التفاصيل صادمة. ولكن بالنسبة لأولئك المطلعين على تاريخ غسيل الأموال الحديث، فإن هذا ليس مفاجئا. قد تكون منصة "بينانس" أكبر شركة متخصصة في العملات المشفرة، ولكنها ببساطة الأحدث في سلسلة طويلة من المؤسسات المالية التي أدى افتقارها إلى الرقابة على غسيل الأموال - والرغبة في النظر في الاتجاه الآخر - إلى جذب كميات هائلة من الثروة غير المشروعة وجذب كبار الشخصيات في العالم من العصابات الإجرامية والأنظمة الكليبتوقراطية.

إذا كان هناك أي شيء، فهذا هو النمط الذي رأيناه مرارًا وتكرارًا على مدار العقود القليلة الماضية، وهو نمط لا يقتصر على العملات المشفرة. كلما ظهرت صناعة ما دون وجود ضوابط كافية لغسل الأموال، فإنها تبدأ في امتصاص التمويل غير المشروع، وغسل ثروات لا حصر لها في هذه العملية - وغالباً ما يؤدي ذلك إلى فضيحة مذهلة نتيجة لذلك.

خذ على سبيل المثال القطاع المصرفي الأمريكي. في أواخر القرن العشرين، كانت البنوك الأمريكية بمثابة بنك فعّال متاح للجميع، مع عدم وجود ضوابط داخلية لغسل الأموال - مما أعطى الجميع، من الطغاة إلى المنظمات الإرهابية، سببا للجوء إلى البنوك الأمريكية لإخفاء وغسل ثرواتهم. فقط بعد هجمات 11 سبتمبر - والأسئلة حول كيفية استخدام الخاطفين للنظام المصرفي الأمريكي لتمويل هجومهم - أقر المشرعون قانون "باتريوت"، الذي نظف البنوك الأمريكية بشكل فعال، وأجبرها على إجراء العناية الواجبة الأساسية على أموال العملاء.

أو انظر إلى العقارات الأمريكية. وبفضل الإعفاء من شيكات غسيل الأموال ــ وهو الإعفاء الذي كان من المفترض أن يكون "مؤقتا"، ولكنه ظل ساريا لأكثر من عقدين من الزمن ــ تضخمت العقارات في الولايات المتحدة لتصبح أداة يلجأ إليها كبار الأوليغارشيين والكبتوقراطيين في العالم. مرة أخرى، يُزعم أن كل شيء، من المباني الشاهقة في مانهاتن إلى واجهات شواطئ ماليبو إلى مصانع الغرب الأوسط، كانت تضم ثروات غير مشروعة، بسهولة ودون الكشف عن هويتها. وفي السنوات الأخيرة فقط تحرك المسؤولون الأمريكيون أخيراً نحو تنظيف الصناعة.

وقد اتبعت صناعات أخرى، من الأسهم الخاصة وصناديق التحوط إلى دور المزادات وأسواق الفن، أنماطا مماثلة. والآن، وبفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية، يبدو أن دور العملات المشفرة قد حان.

وبمعنى ما، كان هذا دائمًا أمرًا لا مفر منه. ففي نهاية المطاف، لم تكن الكريبتو تهدف إلى جعل المعاملات أكثر أمانًا فحسب، بل كانت تهدف أيضًا إلى توفير إخفاء الهوية لأي شخص يرغب في ذلك، وكل ذلك كوسيلة للتهرب من أولئك الذين يحاولون تعقب الأموال. ومن المؤكد أن العديد من السكان الذين تستهدفهم الحكومات القمعية يعتمدون على العملات المشفرة لتمويل جهودهم والتعامل مع الأزمات.

لكن العملات المشفرة كانت أيضًا، من نواحٍ عديدة، الأداة المثالية للفاسدين والمجرمين الذين يحاولون تفادي العقوبات والتهرب من المحققين. (كما كتب أحد موظفي "بينانس"، يجب أن يكون لدى الشركة لافتة تقول: "هل غسل أموال المخدرات أمر صعب للغاية هذه الأيام - تعال إلى "بينانس" لدينا كعكة لك.) وبما أن الأموال القذرة تسعى دائمًا إلى غسلها وتنظيفها، فمن ليس من المستغرب أن عملاق عالم العملات المشفرة يجذب أكثر الجماعات والأنظمة شرًا في جميع أنحاء العالم.

لكن يبدو الآن أن تلك الأيام المفعمة بالحيوية تقترب من نهايتها. مثل البنوك والعقارات وغيرها قبل ذلك، ربما تكون أفضل أيام صناعة العملات المشفرة كملاذ لغسل الأموال قد انتهت. كل ما يتطلبه الأمر هو أن تدرك السلطات الأمريكية أخيرًا أن تحول الصناعة إلى "غربال" للثروة غير المشروعة جعلها أفضل صديق للفاسدين والإرهابيين في جميع أنحاء العالم.