(CNN)-- تستدعي شركة تسلا نحو مليوني سيارة من سياراتها على الطرق في الولايات المتحدة للحد من استخدام ميزة نظام القيادة الذاتية بعد تحقيق استمر عامين من قبل منظمي السلامة في الولايات المتحدة فيما يقرب من 1000 حادث تسببت فيه هذه الميزة.

تعتبر القيود المفروضة على "السائق الآلي" بمثابة ضربة لجهود تسلا لتسويق سياراتها للمشترين الراغبين في دفع المزيد مقابل أن تقوم سياراتهم بالقيادة نيابةً عنهم.

قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن نظام السائق الآلي يمكن أن يمنح السائقين إحساسًا زائفًا بالأمان ويمكن إساءة استخدامه بسهولة في بعض المواقف الخطيرة عندما قد تكون تقنية Tesla غير قادرة على استكشاف الطريق بأمان. وسيعطي تحديث البرنامج المزيد من التحذيرات عندما لا ينتبهون إلى الطريق أثناء تشغيل ميزة "Autosteer" الخاصة بالسائق الآلي. ستذكر هذه الإخطارات السائقين بإبقاء أيديهم على عجلة القيادة والانتباه إلى الطريق.

بعد الاستدعاء، ستقوم سيارات Tesla المزودة بميزة Autosteer قيد التشغيل بفحص مستوى انتباه السائق بشكل روتيني - وقد تقوم بفصل الميزة - عندما يحدد البرنامج أن السائق لا ينتبه، أو عندما تقترب السيارة من نقاط محددة، أو عندما تكون خارج الخط السريع حيث لا يكون نظام Autosteer وحده كافياً لقيادة السيارة.

تم الكشف عن الاستدعاء في رسالة إلى تسلا نشرتها NHTSA، والتي قالت إن Tesla وافقت على تحديث البرنامج بدءًا من الثلاثاء والذي سيحد من استخدام ميزة Autosteer إذا فشل السائق بشكل متكرر في إثبات أنه مستعد لاستئناف التحكم بالسيارة أثناء تشغيل الميزة.

تعمل تسلا على تطوير ميزات مساعدة السائق، بما في ذلك السائق الآلي وما تسميه "القيادة الذاتية الكاملة"، والتي أصرت تسلا أنها تجعل القيادة أكثر أمانًا من السيارات التي يتحكم بها البشر حصريًا. لكن NHTSA كانت تدرس تقارير عن حوادث تتعلق بالسائق الآلي ووظيفة التوجيه التلقائي لأكثر من عامين.

ويأتي الاستدعاء بعد يومين من نشر تحقيق مفصل من قبل صحيفة واشنطن بوست وجد ما لا يقل عن ثمانية حوادث خطيرة، بما في ذلك بعض الوفيات، حيث لم يكن من المفترض أن يتم تشغيل ميزة السائق الآلي في المقام الأول.

تاريخ من قضايا السائق الآلي

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها NHTSA شركة Tesla لإجراء تغييرات على ميزات السائق الآلي أو القيادة الذاتية الكاملة بعد أن وجدت أن الميزات تمثل مشكلات تتعلق بالسلامة.

في فبراير، استدعت تسلا جميع المركبات الأمريكية البالغ عددها 363000 سيارة والتي كانت تسير على الطريق باستخدام ميزة FSD الخاصة بها بعد أن وجدت أن السيارات التي تعمل بهذه الميزة تنتهك قوانين المرور.

وتقوم NHTSA والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في حوادث تتعلق بمركبات Tesla تم فيها استخدام ميزات مساعدة السائق المختلفة، بما في ذلك سلسلة من الاصطدامات بمركبات الطوارئ في موقع حوادث أخرى.

تسلا ليست شركة صناعة السيارات الوحيدة التي تقدم ميزات مساعدة السائق التي يتم تسويقها على أنها "ذاتية القيادة". وهي ليست الوحيدة التي تواجه مشاكل تتعلق بالسلامة. ولكن نظرًا لأنها تقوم بتسويق أسماء السائق الآلي والقيادة الذاتية الكاملة، فقد ركزت شركة تسلا بشكل أكبر من المنافسين على القيادة الذاتية. كما أنها تتقاضى من المشترين 6000 دولار مقابل السيارات التي تحتوي على ما تسميه "السائق الآلي المحسن" و12000 دولار لميزة FSD.

وقال العديد ممن دفعوا أموالاً إضافية مقابل هذه الميزات لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن الميزات لا تستحق الأموال الإضافية. ولكن في حين أن الميزات وجدت الدعم بين المالكين الآخرين، فإن التقارير عن الحوادث الخطيرة والوفيات من قبل الشرطة والجهات التنظيمية للسلامة يمكن أن تضر بجهود تسلا لتسويق السيارات وميزاتها باهظة الثمن.

أهمية السائق الآلي لشركة تسلا

تعد تسلا بالفعل شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، إلى حد بعيد رغم حصولها على جزء صغير من مبيعات العديد من شركات صناعة السيارات المعروفة مثل تويوتا وفولكس فاجن وجنرال موتورز وفورد وستيلانتس.

يراهن المستثمرون على توقعات نمو المبيعات المستقبلية بالإضافة إلى قيمة برمجياتها. قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن استثمار الشركة في الذكاء الاصطناعي واستخدامه في كل من المركبات ذاتية القيادة بالإضافة إلى خططها للروبوتات البشرية هو مفتاح قيمتها الحالية والمستقبلية.

وقال ماسك في أكتوبر/ تشرين الأول في مكالمة مع محللي وول ستريت: "على المدى الطويل، أعتقد أن هناك قدرة على جعل تسلا الشركة الأكثر قيمة في العالم على الإطلاق". وأضاف "إذا كان لديك سيارات ذاتية القيادة بالكامل على نطاق واسع وروبوتات بشرية مستقلة تمامًا ومفيدة حقًا، فليس من الواضح ما هو الحد الأقصى".