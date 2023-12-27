(CNN)-- كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بشكل كبير، لكن التراجع عن حافة الهاوية في عام 2023 أدى ببساطة إلى تأجيل الأزمات الكبرى إلى عام 2024. إن عالم ما بعد كوفيد مرهق، ويعاني من ضائقة مالية، ولكنه في نهاية المطاف أكثر خطورة مما كان عليه لعقود من الزمن.

وسيطغى على كل ذلك قوة عظمى واهنة، مشتتة في أفضل الأحوال بالانتخابات الرئاسية، وفي أسوأها تمزق نفسها في نزاعات التصويت والتطرف السياسي.

إن احتمال انشغال الولايات المتحدة بصدماتها الخاصة يزيد من خطورة كل خطر. وسيكون المعطى الجيوسياسي لرد فعل الولايات المتحدة غائبا، وهو ما من شأنه أن يغذي الطموح الاستبدادي، أو الانقلاب الجذري للنظام العالمي. عام 2024 قد يجعل عام 2023 يبدو عقلانيًا ورصينًا.

أولاً، قد نشعر ببعض الارتياح لأن الهجوم الذي تشنه حماس على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي المضاد على غزة لملاحقة حماس، لم يؤد بعد إلى الحريق الإقليمي الذي كان يخشاه كثيرون. يبدو أن حركة حزب الله المدعومة من إيران تقصر مشاركتها حتى الآن على تبادلات يمكن التحكم فيها ويمكن التنبؤ بها حول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

من الجدير بالذكر أن مجموعة تأسست ظاهريًا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت أن مقتل ما يقرب من 20 ألفًا من سكان غزة - ثلثهم فقط، على الأكثر، من المسلحين، وفقًا لتقدير أحد مسؤولي الجيش الإسرائيلي - لا يستحق تدخلها.

وربما لا يزال «حزب الله» منهكاً بعد خسارته مقاتلين ذوي خبرة في سوريا وخارجها على مدى العقد الماضي، وربما شهد أموالاً إيرانية أقل في السنوات الأخيرة. وربما كانت قيادته قد حسبت أن الصدام مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى قصف واسع النطاق للبنان، ويجعل الجماعة أقل شعبية في وطنها، وربما يضعفها أكثر.

أو قد يكون الأمر ببساطة أن الصراع واسع النطاق مع إسرائيل لا يصب في مصلحة الداعم الرئيسي لحزب الله، إيران. وتشير معظم التحليلات إلى أن طهران لم تأمر بهجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولم تقدره أو علمت به مسبقاً. لا تزال إيران تعاني من انشقاق داخلي لم تشهده البلاد منذ عقود، والاضطرابات الاقتصادية، وربما أيضا من وفاة شخصيتها العسكرية البارزة، قائد الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني.

أدارت إيران ظهرها للاتفاق النووي الذي مزقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فهي تقوم بتخصيب اليورانيوم بوتيرة مثيرة للقلق ـ على حد علمنا علناً. ربما تكون قد وصلت إلى مرحلة قد تكون فيها فترة "الاختراق" لتخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي - وهو الأمر الذي تعترف بأنها لا تريده - 12 يومًا فقط، وفقًا لتقديرات المسؤولين الأمريكيين.

هل يمكن أن تكون القنبلة النووية الإيرانية الأزمة التالية التي تضرب المنطقة؟ هل يبقى حزب الله في حالة احتياطية للرد إذا هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة الموارد النووية الإيرانية؟ أم أن الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط تركز بشدة على الهدوء، والوحدة ضد إيران، والتعاون الاقتصادي، إلى الحد الذي يجعل القضية الفلسطينية تثير الغضب، وليس العمل على أساسها؟

قد يأتي القرار الأول الذي يثير قلقًا كبيرًا في عام 2024 من الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل حتى الآن. فهل تستغل هذه اللحظة من الوحدة الداخلية النسبية والدعم الشعبي من جانب الولايات المتحدة لتتجنب كل النصائح التي يقدمها لها حلفاؤها، وتحاول مهاجمة حزب الله؟

قد يكون الجمهور الإسرائيلي أصبح قوياً بما فيه الكفاية جراء 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد يتحمل الخسائر المحتملة الناجمة عن الموجات الحتمية من الصواريخ التي يرسلها حزب الله رداً على ذلك. وقد تضطر الولايات المتحدة إلى نشر المساعدات العسكرية، نظراً لإظهارها العلني للوحدة. لكن الأضرار التي لحقت بالجانبين والخسائر في صفوف المدنيين ستكون فلكية. ولا يظهر السياسيون الإسرائيليون الحذر في الوقت الحاضر. لقد كان هذا الصدام المحتمل يتصاعد منذ الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وهو فهم واضح يتزايد مع مرور كل عام بأن ذلك سيكون وحشياً عندما يأتي، وربما من الأفضل تجنبه. ولكن هل تغيرت هذه الحسابات بالنسبة لإسرائيل؟

رغم قضية الشرق الأوسط، تظل الأزمة الأمنية العالمية الأثقل هي الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت المماطلة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات سبباً في الإضرار بالفعل بمعنويات الأوكرانيين، وربما تقييمهم لما يمكنهم أن يأملوا في تحقيقه في الشتاء والربيع المقبلين. إن المليارات التي أنفقها حلف شمال الأطلسي على الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف لم تحقق النتائج المطلوبة بشدة لمواجهة التأثيرات المحتملة للاضطرابات الانتخابية الأمريكية في عام 2024.

والآن تعمل أوكرانيا على تعبئة 500 ألف جندي إضافي لمواجهة خسائرها على الخطوط الأمامية، في حين ترسل روسيا مجندين مدانين مدربين تدريباً جيداً ومجهزين تجهيزاً جيداً ــ وبعضهم يتم تخديره وفقاً للأوكرانيين ــ في موجات من المهام الانتحارية. إن تسامح موسكو مع الألم ــ القيمة القريبة من الصفر التي تضعها مقابل حياة الإنسان ــ يتضافر مع صبرها وقراراتها الأحادية القطبية في إعادة ظهورها في ساحة المعركة. ومن غير المرجح أن يصبح فجأة الجيش الروسي الذي يخشى حلف شمال الأطلسي في عام 2021. ولكنه قادر على استنزاف أوكرانيا، واستعادة الأراضي الأوكرانية التي تم تحريرها، والاستمرار بوحشية حيث سيتعب الحلفاء الغربيون.

وبعد قضاء أسبوعين حول الخطوط الأمامية، فمن الواضح أن كييف تواجه أزمة وجودية في الشتاء المقبل. ولن تتمكن من البقاء دون مساعدة غربية. لا يمكن أن تعترف بحجم التحديات التي تواجهها دون أن يطلق عليها بعض الجمهوريين الأميركيين اسم "الخاسر" وغير المستحق للتمويل الأميركي.

في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، سُئل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن علاقته برئيس أركانه العسكري فاليري زالوجني. وقال إنها كانت "عملية". لكن السؤال المطروح يكشف عمق الانقسامات في الإدارة، حيث يتم تبادل اللوم عن الصيف الفاشل، ويبدو أن الأموال على وشك النفاد قريبًا.

وكان عام 2023، في روسيا وأوكرانيا، أيضاً عاماً لم يتحقق فيه الأسوأ بعد. هاجمت أوكرانيا مرارا وتكرارا البر الرئيسي الروسي، بالصواريخ والطائرات بدون طيار وجنود المشاة، ووجدت موسكو غير قادرة على تحقيق الانتقام المروع الذي طالما هددت به إذا تم انتهاك سيادتها. والتحدي الذي يواجه الغرب الآن يتلخص في الانتباه إلى نقطة الضعف الروسية هذه، ولكن دون الاستهتار بالكرملين باعتباره نمراً من ورق.

وفي عام 2023، واجه فلاديمير بوتين أيضًا أخطر تحدٍ لحكمه حتى الآن. إن التمرد الذي دام 48 ساعة بقيادة رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، والذي بدأ كنزاع بين كبار القادة العسكريين وتصاعد بشكل كبير إلى مسيرة للمرتزقة نحو موسكو، لم يترك أثراً واضحاً في سلطة الكرملين. ولكن من المؤكد أن نخبته الآن أدركت أسطورة بوتين الذي لا يقهر، وأدركت أيضاً أن الخونة وحاشيتهم بالكامل من الممكن أن ينتهي بهم الأمر إلى حوادث تحطم طائرات.

ومن المذهل أن بوتين نجا من هذا التهديد لحكمه بكل هذا الهدوء، مع القليل من الاضطراب العام الدائم. لكن حقيقة حدوث محاولة الانقلاب على الإطلاق لا بد أنها غيرت طبيعة سلطته "العمودية" التي لم يكن من الممكن التغلب عليها ذات يوم.

لقد تم تأجيل أزمات الحرب إلى عام 2024. وسنعلم في العام المقبل ما إذا كانت عودة الروس إلى الخطوط الأمامية تنذر باستراتيجية من شأنها أن تكسبهم الأرض، أو مجرد ارتفاع مؤقت في ثرواتهم. وسوف نعلم أيضاً ما إذا كانت المساعدات الغربية قد نضبت، وما مدى سرعة ترجمة ذلك إلى انهيار أوكرانيا. وسوف نعلم أيضاً ما إذا كانت النخبة في كييف ــ التي تتمتع بصلابة مثيرة للإعجاب حتى الآن على الرغم من الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني ــ قادرة على وضع البلاد قبل القنص بين الأشخاص، واستعادة زمام المبادرة.

إن المخاطر التي يواجهها الأمن الأوروبي هائلة. المكاسب التي حققتها روسيا في أوكرانيا تجعل موسكو أقرب إلى حدود حلف شمال الأطلسي، وتكشف ميل الغرب إلى الانقسام والهزيمة بشكل مؤلم. وكان المقياس الرئيسي لاستجابة الغرب لهذه الأزمة هو استمراره دائما، وقد انهار هذا في أقل من عامين. إنها حقا لحظة يائسة.

وتتمثل إحدى النقاط المضيئة الصغيرة في أن الصين لم تغزُ تايوان بعد، رغم المناورات العسكرية التي لا تعد ولا تحصى حولها، وفي بحر الصين الجنوبي حول الفلبين. تدق الساعة في بكين، حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتمثل في شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة، ومعها مواجهة اقتصادية محتملة. وقد يواجه حلم الرئيس الصيني شي جينبينغ صعوبة في تحقيقه، وقد يؤدي هذا إلى تجاوزات في السياسة الخارجية. سوف تتوجه تايوان إلى صناديق الاقتراع في العام المقبل، ويظل مصيرها ــ مع التزام بايدن علناً بوضع قوات أميركية على الأرض دفاعاً عنها ــ هو العامل الحاسم في العقود المقبلة.

إن حالة القوى النووية في العالم أصبحت محفوفة بالمخاطر كما لم تكن في أي وقت مضى. لقد ناقشنا الاضطرابات في الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل. الهند تتأقلم مع الاتجاهات الاستبدادية والقومية المثيرة للقلق. وتشهد باكستان مرة أخرى تمرداً إسلامياً، مصحوباً بأزمات سياسية متجددة. وتقدم كوريا الشمالية ذخائر مدفعية قديمة لموسكو حتى تتمكن من قصف أوروبا الشرقية، وتطلق الصواريخ على اليابان.

إن وصول عام 2024 لا يعني أننا بحاجة إلى حفر ملاجئ في الفناء الخلفي أو الانتقال إلى جنوب الأرجنتين. لكنه يترك العالم في مكان أكثر خطورة مما شهدناه منذ عقود. والخبر السار هو أن الأسوأ لم يحدث هذا العام، لذلك قد لا يحدث في العام المقبل، أو في أي وقت.