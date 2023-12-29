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(CNN)-- قد تعتقد أن تحسين حياتك المالية هو مجرد مسألة اتخاذ خطوات غير سارة، ولكنها ضرورية: الحد من الإنفاق، تخفيف الديون، تحصيل المزيد وتعزيز المدخرات.

ولكن، في الحياة الواقعية، إذا كانت قراراتك المالية لعام 2024 مجرد قائمة طويلة من الأمور المالية التي تعلم أنه "كان ينبغي" القيام بها ولكنك لم تفعل، فمن المحتمل أن تتخلى عنها مع بداية السنة الجديدة.

إليكم السبب: عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالنا، بصرف النظر عن صافي ثروتنا، فعادةً ما تكون هناك فجوة مستمرة بالنسبة لمعظمنا: نحن نعرف ما يجب علينا فعله، ولكننا نكافح من أجل القيام بذلك فعليًا.

قالت آشلي أغنيو، رئيسة Financial Therapy Associationومديرة تطوير العلاقات في Centerpoint Advisors: إذا كان لديك مفتاح الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية، فهذا لا يجعلك لائقًا.

من الصعب أن يكون لديك الدافع لفعل أي شيء عندما تفعله فقط لأنك تعتقد أنه "ينبغي عليك". عندما يتعلق الأمر بتحسين مواردك المالية، فإن البقاء متحفزًا يكون أسهل بكثير عندما تقوم بتقييم ما يجعلك تشعر بالرضا والأمان في الحياة ثم تكتشف كيفية استخدام أموالك لتعزيز هذه المشاعر.

لذا، اتخذ قرارًا واحدًا فقط للعام المالي الجديد لعام 2024: اكتشف ما يعنيه الرفاه المالي بالنسبة لك. سيكون مسعى شخصي للغاية. ثم اختر خطوة أو خطوتين لتحسينه.

فيما يلي سبع طرق يمكنك تحديدها وتحسينها في العام الجديد:

1- خلق شعور أكبر بالسهولة

يساعد المال في تخفيف حالة عدم اليقين مثل حالات الطوارئ أو فقدان الوظيفة أو المرض أو الوفاة المبكرة.

يعتمد المبلغ الذي ستحتاجه لأي منهما على ظروفك. للمساعدة في معرفة ما هو مناسب لك، تعرّف على تكاليف حياتك اليوم، حتى تعرف ما هو الأساس الذي تعمل عليه، كما اقترحت أغنيو.

بعد مراجعة نفقاتك الشهرية (الطعام والسكن والمرافق والرعاية الصحية ومدفوعات الديون والاشتراكات وما إلى ذلك)، حدد متى ستظهر هذه النفقات وغيرها من النفقات المتوقعة. توصي أغنيو بتقسيم السنة إلى مواسم أو فصول وتضمين نفقاتك العادية بالإضافة إلى النفقات الخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والإجازات، أو النفقات المجدولة مثل فواتير التعليم.

سيؤدي القيام بذلك إلى تسهيل معرفة المبلغ الذي تنفقه بالفعل، وما يمكنك خفضه إذا لزم الأمر، وأين قد تتمكن من توفير المال للقيام بشيء كنت تتجنبه ولكن ذلك قد يمنحك راحة البال.

2- أنفق بطرق تتوافق مع شخصيتك، وليس توقعات الآخرين

بالإضافة إلى خلق شعور أكبر بالأمان، فإن الرفاهية المالية تتعلق باستخدام أموالك كما يحلو لك.

لذا انظر إلى أين تذهب أموالك. هل يعكس ذلك ما تريده حقًا؟ أو هل تقضي بعضًا منه في الالتزام بالمعايير والتوقعات التي وضعها والداك أو المجتمع؟ على سبيل المثال، ربما حصلت على منزل أكبر وأكثر تكلفة مما تشعر أنك بحاجة إليه أو تشعر بضغط غير معلن لشراء علامات تجارية أكثر تكلفة. أو ربما تنفق الكثير على أطفالك بطرق لا تعني حقًا أيًا منكما، أو التي يعتبرها أطفالك البالغين أمرًا مفروغًا منه.

3- اشتر لنفسك الوقت

تتعلق الرفاهية المالية أيضًا بإعادة تخصيص الأموال التي لديك بطرق تخدمك بشكل أفضل.

تقول ميغان لورتز، المتخصصة في التعلم والتطوير في شركة Shaping Wealth: "في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بإضافة المزيد. يتعلق الأمر بالطرح." تشير لورتز إلى حقيقة أن الوقت هو المورد الأكثر محدودية للجميع. يمكنك استخدام المال لاستعادة القليل من الوقت إذا كان ذلك يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.

إذا كان القيام بالأعمال المنزلية والطبخ يلتهم معظم وقت فراغك خارج العمل ويبعدك عن التواجد بشكل كامل مع أطفالك الصغار في الأوقات الرئيسية من اليوم، فقد تفكر في إنفاق المال على خطة وجبات أو توظيف شخص للمساعدة أثناء الحاجة.

4- عبر عن قيمك

تنتج الرفاهية المالية أيضًا عندما تستخدم أموالك للتعبير عن قيمك في العالم من خلال التبرعات الخيرية أو تقديم هدية ذات معنى لشخص محتاج - على سبيل المثال، المساعدة في الرسوم الدراسية أو سداد فاتورة طبية أو قرض الطالب، وما إلى ذلك. يمكن ببساطة أن يكون لديك القدرة على التطوع بوقتك.

ليس من الضروري أن تكون مليونيرًا للقيام في أي من هذه الأمور.

5- لا تخلط بين ما تشتريه وبين الفرح

المال هو أداة يمكن أن تحررك من حالة الاضطرار دائمًا إلى الاختيار بين دفع ثمن البقالة أو دفع فاتورة الكهرباء. ولكن إلى جانب السماح لك بتحمل تكاليف ضروريات الحياة الأساسية، فهي ليست عصا سحرية يمكن أن تشتري لك السعادة العميقة.

ومن الجدير أن تتذكر ذلك في المرة القادمة التي تفكر فيها في شراء شيء تم تسويقه لإثارة مشاعر المنزل الجميل، أو الأسرة المثالية، أو الشعور بأنك على قمة العالم. قالت أغنيو، اسأل نفسك: "هل هو الشيء الذي تريده أم الشعور الناتج عن الشيء الذي تريده؟"

6- ركز على ما يجلب لك الرضا

خذ وقتًا لتصور ما قد يجعلك تشعر بمزيد من الرضا في حياتك بشكل عام لأن المال في النهاية يجب أن يخدمك في تحقيق هذه الرؤية.

وقالت لورتز: "كن محددا. تصور ما سيحدث، أين أنت، كيف تقضي وقتك، من معك وكيف تشعر."

قارن تلك الرؤية بما أنت عليه اليوم. ثم حدد بضعة أهداف صغيرة قابلة للتحقيق لتقريبك من تلك الرؤية. على سبيل المثال، إذا كنت تحب العزف على البيانو أو الرسم عندما كنت أصغر سنًا، فقد يعني ذلك تخصيص الوقت للقيام بذلك وربما حتى بعض المال للدروس. أو إذا فاتك قضاء الوقت مع الأصدقاء القدامى الذين يعيشون بعيدًا، فقد يعني ذلك تخصيص بعض المال للسفر لرؤيتهم.

7- اكتشف علاقتك بالمال

هناك الكثير من الطرق الأخرى لتحديد الرفاهية المالية لنفسك. ويمكنك المساعدة في الحفاظ على قرارك للعام الجديد بمجرد قراءة كتاب يساعدك على التفكير بشكل مختلف بشأن المال ودوره في حياتك.

في النهاية، الهدف هو معرفة الدور الذي تريد أن يلعبه المال في حياتك. قالت أغنيو: "إنه يفعل فقط ما تطلب منه أن يفعله".