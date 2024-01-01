أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

روسيا تشن هجومًا صاروخيًا واسعا على أوكرانيا.. شاهد ما حدث

(CNN)-- قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الاثنين، إن روسيا شنت هجوما بـ90 طائرة إيرانية بدون طيار "درونز"، في ليلة رأس السنة الجديدة 2024، وأعلنت أنه تم تدمير 87 منها.

وأوضحت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أنه خلال ليل الاثنين، تم إطلاق 90 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136/131، على دفعات من مناطق كورسك وبريمورسكو-أختارسك في روسيا، ومن شبه جزيرة القرم.

وتم إطلاق الإنذارات الجوية في معظم مناطق أوكرانيا على طول مسار الطائرات بدون طيار، و دمرت القوات الأوكرانية 87 منها.

وأعرب قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك عن شكره للجيش، وأضاف في برقية نشرها على "تيليغرام: "قبل عام، في ليلة رأس السنة الجديدة، دمر المدافعون عن سماء أوكرانيا 45 طائرة من طراز شاهد، واليوم تم تدمير 87 طائرة شاهد".

وفي الوقت نفسه، تم إعلان اليوم الأول من عام 2024 رسميا، يوم حداد في العاصمة الأوكرانية، كييف، مع استمرار ارتفاع عدد القتلى من الهجمات الضخمة التي شنتها روسيا، الجمعة.

وقُتل ما لا يقل عن 27 شخصا وأُصيب 30 آخرون في كييف، حسبما أفادت الإدارة العسكرية للمدينة، الاثنين، بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقُتل ما لا يقل عن 52 شخصا في أنحاء أوكرانيا في الهجمات الروسية، الجمعة.