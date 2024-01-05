ما سر تخريج كوريا الجنوبية الكثير من المواهب في لعبة الغولف للسيدات؟

(CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، بالقرب من جزيرتي بينغنيونغ ويونبيونغ الكوريتين الجنوبيتين، بين الساعة 9 و11 صباحًا بالتوقيت المحلي، الجمعة، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن المدفعية سقطت داخل المنطقة العازلة شمال خط الحد الشمالي، ولم تلحق أي أضرار بالشعب الكوري الجنوبي والجيش.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أيضًا أن الشمال استأنف إطلاق المدفعية داخل المنطقة العازلة بعد إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي ووصفت إطلاق النار اليوم بأنه "عمل استفزازي يهدد السلام والأمن".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة في إطار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وسيتخذ "إجراءات تتوافق مع استفزاز كوريا الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في السابق عدة قذائف مدفعية على المناطق البحرية العازلة في أواخر عام 2022.