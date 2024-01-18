تركي الفيصل لـCNN : لا أعتقد أن إيران تريد توسيع الصراع.. وعلى حماس قبول الحل السلمي مع إسرائيل

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، ردًا على أسئلة وسائل الإعلام، إن الهجوم الذي شنته إيران في جنوب غرب باكستان "هو شأن بين إيران وباكستان".

وتابع جايسوال بقوله إن الهند تتفهم الإجراءات التي تتخذها الدول دفاعًا عن نفسها، مضيفًا: "فيما يتعلق بالهند، لدينا موقف لا هوادة فيه بعدم التسامح مطلقًا تجاه الإرهاب".

قالت إيران إنها شنت ضربات صاروخية وأطلقت طائرات بدون طيار ضد جماعة جيش العدل السنية المسلحة، المعروفة في إيران باسم "جيش الظلم"، في منطقة كوه سبز بإقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأدانت باكستان بشدة الغارة الجوية الإيرانية داخل حدودها، التي أسفرت عن مقتل "طفلين بريئين"، ووصفتها بأنها "انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي" وحذرت إيران من "عواقب وخيمة".

واستدعت باكستان، الأربعاء، سفيرها من إيران وأوقفت كافة الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى.

ويأتي هجوم الثلاثاء بعد أن أطلقت إيران صواريخ على شمال العراق وسوريا، الاثنين، في أحدث تصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، حيث تخاطر الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع.