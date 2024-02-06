لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تم تشخيص إصابة العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث بالسرطان وبدأ العلاج في لندن. ويأتي التشخيص كصدمة بعد أسبوع من مغادرة العاهل البريطاني، البالغ من العمر 75 عامًا، المستشفى بعد إجراء عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.

وسيعود الأمير ويليام إلى مهامه العامة، الأربعاء، للمرة الأولى منذ أن خضعت زوجته كاثرين لعملية جراحية الشهر الماضي. ليس من الواضح سبب الجراحة التي أجريت لها، لكن مصدرا ملكيا قال لشبكة CNN في 17 يناير/كانون الثاني 2024، إن حالة الأميرة، البالغة من العمر 42 عامًا، ليست سرطانية.

وجاء الإعلان عن استئناف الأمير ويليام لبعض الارتباطات الملكية قبل ساعات فقط من تشخيص إصابة الملك بالسرطان. ووليام على اتصال منتظم مع والده، وفقا لمصدر مقرب من أمير ويلز.

وقامت الملكة القرينة كاميلا بتنفيذ برنامج كامل من الواجبات العامة في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك. وفي الوقت نفسه، يواصل أفراد الأسرة العاملون الآخرون ارتباطاتهم العامة، وتعلم CNN أنه يمكنهم أيضًا تولي بعض الواجبات الإضافية نيابة عن الملك تشارلز إذا لزم الأمر.

تضاءل عدد "أفراد العائلة المالكة العاملين" الذين يتعاملون مع الجمهور في السنوات الأخيرة. وأفراد العائلة المالكة العاملون هم فقط الذين ينفذون الارتباطات نيابة عن الملك، حيث تم تقسيم 2710 زيارة وفعالية في العام الماضي فيما بينهم.

وكان من المفترض أن تتكون تلك المجموعة من 14 فردًا من العائلة وهم: الملك تشارلز، والملكة القرينة كاميلا، والأميرة آن، والأمير أندرو، ودوق ودوقة كل من أدنبرة، وويلز، وساسكس، ودوق ودوقة غلوستر، ودوق ودوقة كينت. اختار الأمير هاري وميغان التنحي واضطر أندرو إلى ذلك أيضًا، في ظل علاقته مع الراحل جيفري إبستين. والآن، يقوم 11 فردًا من العائلة بواجبات ملكية، أكثر من نصفهم فوق سن السبعين.

وسيعود هاري، الذي تحدث مع والده منذ تشخيص إصابته بالسرطان، إلى المملكة المتحدة في الأيام المقبلة، وفقًا لمكتب دوق ودوقة ساسكس. يسافر الدوق – الذي استقال من واجباته الملكية في عام 2020 – من كاليفورنيا لرؤية الملك، الذي يُعتقد أنه لم يره منذ التتويج في مايو/ أيار الماضي.

وفي حين أن كل الإشارات القادمة من القصر إيجابية، إلا أن هناك أحكاما دستورية من الموجب القيام بها إذا كان الملك غير قادر على القيام بواجباته الرسمية بشكل مؤقت. وفي هذه الحالة، يمكن استدعاء "مستشاري الدولة" للتدخل نيابة عنه.

ويمكن تعيين مستشارين للعمل نيابة عن الملك من خلال ما يعرف ببراءة الاختراع والمساعدة في استمرارية الدولة. وسيُسمح لهم بالتوقيع على الوثائق، وحضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص، واستقبال سفراء جدد، ولكن لن يقوموا ببعض الأدوار الدستورية الأكثر أهمية، مثل تعيين رئيس الوزراء. وتدرك CNN أنه لا توجد خطط حالية لتعيين أي مستشارين.

تشمل قائمة أفراد العائلة المالكة الذين يمكنهم التدخل، الملكة القرينة كاميلا، والأمراء ويليام وهاري وأندرو والأميرة بياتريس. وفي عام 2022، قام الملك بتوسيع هذه المجموعة من أفراد العائلة لتشمل إخوته، الأميرة آن والأمير إدوارد. إذا تم تفعيل هذا الخيار خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن يتم توجيه دوقتي ساسكس أو يورك للتصعيد لأنهما لم تعودا من أفراد العائلة المالكة العاملين.

وإذا أصبح الملك غير قادر تماماً على القيام بواجباته الدستورية ولم تعد الدولة قادرة على العمل بشكل صحيح، فيمكن سحب صلاحياته وتوليها من قبل الوصي. وبموجب قانون الوصاية لعام 1937، سيكون هذا هو التالي في ترتيب ولاية العرش، وهو الأمير ويليام.

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك دليل طبي "على أن صاحب الجلالة غير قادر في الوقت الحالي على أداء الوظائف الملكية بسبب عجز عقلي أو جسدي"، أو "أنه لسبب محدد غير متاح لأداء تلك الوظائف".

ويجب تشكيل لجنة مكونة من أربعة أشخاص راضية عن الأدلة بأغلبية الأصوات. تتكون هذه اللجنة من اللورد المستشار، ورئيس مجلس العموم، واللورد رئيس قضاة إنجلترا، ورئيس رولز، والملكة. وسيتعين عليهم إعلان قرارهم كتابيًا، كما سيعلنون أيضًا ما إذا كان الملك مستعدًا لاستئناف مهامه أو متى. وفي هذه الأثناء، سيتصرف الأمير ويليام باسمه.

التغييرات التي طرأت على عدد أفراد العائلة المالكة العاملين في السنوات الأخيرة لم تغير خط الخلافة.

الابن الأكبر للملك، هو الأمير ويليام، وهو الأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني. ويتبعه أبناؤه الثلاثة: الأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات، ثم الأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات.



