تحليل: بوتين يخرج بانتصار دعائي بعد مقابلة تاكر كارلسون دون أسئلة صعبة

(CNN)-- أصبح من الواضح الآن لماذا أجرى فلاديمير بوتين مقابلة مع تاكر كارلسون.

على مدار اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، امتنع مقدم برنامج فوكس نيوز السابق الذي تحول إلى معلق على الإنترنت إلى حد كبير عن تحدي الاستبدادي الروسي، الذي أدت حربه الوحشية على أوكرانيا إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص بلا داع. من المؤكد أن أولئك الذين توقعوا مواجهة قوية سيكونون قد خرجوا بخيبة أمل شديدة بسبب المقابلة الطويلة والمتعثرة، والتي بدا فيها تاكر نفسه ضائعًا في بعض الأحيان.

وبدلاً من الضغط على بوتين بشأن العديد من المواضيع المطروحة، بما في ذلك اتهامات ذات مصداقية بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب وسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، سمح كارلسون للمستبد بمجال حر للتلاعب بالجمهور وإخبار نسخته من التاريخ، بصرف النظر عن مدى خداعها. في بعض الأحيان، بدا بوتين وهو يعلم كارلسون الأحداث التاريخية بينما كان المضيف ينظر إليه في حيرة. أو بعبارة أكثر وضوحًا، قدم كارلسون لبوتين منصة لنشر دعايته إلى جمهور عالمي مع القليل من التدقيق في ادعاءاته.

وعلقت كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، قائلة: "ما تراه عند مشاهدة أول 45 دقيقة من مقابلة كارلسون ويوتين، هو أن هذه هي منصة الرئيس بوتين"، مضيفة أنه كان "واضحًا منذ بداية" المقابلة أن كارلسون "لا يملك السيطرة."

وفي بعض الحالات، كان كارلسون يغذي روايات بوتين. على سبيل المثال، طرح بوتين نظرية مؤامرة سخيفة على غرار الدولة العميقة مفادها أن الحكومة الأمريكية لا تخضع لسيطرة قادتها المنتخبين، بل من قبل قوى غير منتخبة في وكالة الاستخبارات المركزية التي توجه الرئيس مثل دمية من الظل.

قال كارلسون بعد أن أدلى بوتين بهذا التأكيد، ملخّصاً بجدية رواية الزعيم الروسي الكاذبة: "لقد وصفت مرتين رؤساء الولايات المتحدة وهم يتخذون القرارات ثم يتم تقويضهم من قبل رؤساء وكالاتهم.. يبدو أنك تصف نظامًا لا يديره الأشخاص المنتخبون، فيما تقوله؟"

أجاب بوتين: "هذا صحيح، هذا صحيح".

لم يتابع كارلسون أبدًا تحدي السخافة.

لقد كان ذلك انتصاراً دعائياً هائلاً لبوتين، الذي يستطيع الآن أن يحرف المواجهة لتحقيق أهدافه الخاصة. وإذا كان هناك أي شك في أن بوتين لم ينظر إلى اللقاء مع كارلسون باعتباره فوزاً كبيراً، فإن نظرة سريعة على الطريقة التي غطت بها وسائل الإعلام التي تديرها الدولة هذه القضية يمكن أن تمحوه. وفور نشر كارلسون اللقاء على الإنترنت، سارعت أبواق بوتين إلى تضخيمه.

وأبرزت وكالة تاس اللقاء باعتباره الخبر الأهم على صفحتها الرئيسية، والتركيز على ادعاء بوتين بأن أوكرانيا "دولة مصطنعة" وخصصت قسمًا كاملاً من موقعها الإلكتروني لتغطية خاصة للمقابلة. وقامت قناة RT، الناطقة باللغة الإنجليزية التي تم حظرها من معظم أنحاء العالم الغربي، ببث أجزاء كبيرة من المقابلة على الهواء.

تفاخرت قناة RT على شاشتها بالأمر قائلة إن "مقابلة فلاديمير بوتين تحصد أكثر من 20 مليون مشاهد في أول ساعتين".

لا شيء من هذا ينبغي أن يشكل أي مفاجأة.

وبينما كان كارلسون ذات يوم منتقداً للحكومة الروسية، فإنه في السنوات الأخيرة كان أكثر تعاطفاً مع الدولة التي يقودها بوتين، وجر معه الحزب الجمهوري. ولم يكن تعليق كارلسون على حرب روسيا الوحشية على أوكرانيا إيجابيا على الإطلاق تجاه كييف، حتى أن المتطرف اليميني شبه فولوديمير زيلينسكي بالحشرة في العام الماضي.

وهذا هو على وجه التحديد سبب موافقة بوتين على إجراء المقابلة مع كارلسون، في حين أن الصحفيين الفعليين الذين كانوا سيضغطون على الزعيم الروسي بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة، مُنعوا من الوصول لسنوات. حتى أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، قال للصحفيين هذا الأسبوع إنه تم اختيار كارلسون لأنه "يتمتع بموقف مختلف عن بقية" وسائل الإعلام الغربية.

ومع ذلك، كانت هناك لحظة ضغط فيها كارلسون بلطف على بوتين. في نهاية المقابلة، سأل كارلسون بوتين عما إذا كان "على استعداد للإفراج عن" إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المسجون. رفض بوتين إطلاق سراح غيرشكوفيتش الآن، فقال له كارلسون: "إنه طفل، وربما كان يخالف القانون بطريقة ما، لكنه ليس جاسوسًا خارقًا والجميع يعلم ذلك".

بينما دعا كارلسون إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش فورًا، إلا أن ملاحظته لم تلق قبولًا جيدًا في الصحيفة. كتب تيد مان، وهو مراسل في الصحيفة، على موقع X أنه "من المخزي أن يقترح كارلسون أن إيفان كان ينتهك قانونهم".

وأضاف مان: "لم يكن كذلك.. كارلسون يعرف ذلك. إيفان هو مراسل يحترم القانون تم احتجازه كرهينة من أجل النفوذ الجيوسياسي. ويجب إطلاق سراحه فوراً."

وأصدرت المجلة أيضًا بيانًا بعد المقابلة جاء فيه: "إيفان صحفي، والصحافة ليست جريمة. وقالت الصحيفة إن أي تصوير على عكس ذلك هو محض خيال. تم القبض على إيفان ظلما واحتجزته روسيا ظلما لمدة عام تقريبا بسبب قيامه بعمله، ونحن نواصل المطالبة بالإفراج عنه فورًا."