(CNN)-- لم يتم نشر مقابلة تاكر كارلسون مع فلاديمير بوتين على الإنترنت بعد، لكنه ينفذ بالفعل أوامر الاستبدادي الروسي.

في مقطع فيديو تم نشره على موقع X للإعلان عن اللقاء يوم الثلاثاء - أول مقابلة أجراها بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ غزوه واسع النطاق لأوكرانيا قبل عامين - قام كارلسون بشتم الصحافة بشكل متوقع وبطريقة غير شريفة.

وادعى المتطرف اليميني، الذي أشاد بالمستبدين في السنوات الأخيرة، أن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية "فاسدة" و"تكذب" على جماهيرها لأنها تنشر "دعاية من أبشع الأنواع".

وكمثال مفترض على السلوك الإعلامي المتلاعب، اتهم كارلسون الصحفيين بالانخراط في "جلسات تحفيزية متملقة" عند إجراء مقابلة مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد مضيف قناة فوكس نيوز السابق أنه يود الجلوس معه بجدية، لكنه شبهه ذات مرة بالجرذ.

وقال كارلسون: "في الوقت نفسه، كان السياسيون ووسائل الإعلام لدينا يفعلون ذلك، من خلال الترويج لزعيم أجنبي وكأنه علامة تجارية استهلاكية جديدة، ولم يكلف أي صحفي غربي نفسه عناء إجراء مقابلة مع رئيس الدولة الأخرى المتورطة في هذا الصراع: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ورغم أن كارلسون على حق من الناحية الفنية، إلا أنه يكذب عن طريق الإغفال، وهو نفس الشيء الذي اتهم الصحافة الغربية بفعله في مقطع الفيديو الذي نشره على الإنترنت. صحيح أنه لم يقم أي صحفي غربي بإجراء مقابلة مع بوتين منذ بداية الحرب، ولكن ليس بسبب الافتقار إلى المحاولة. والسبب الحقيقي بسيط للغاية: فقد رفض بوتين منح حق الوصول ــ وهي الحقيقة التي ينبغي أن تجعل الأمر أكثر وضوحا بشأن سبب الترحيب بكارلسون، من بين كل الناس، في قصر الكرملين، في حين تم حرمان الآخرين.

علقت مذيعة CNN كريستيان أمانبور عند رؤية ادعاء كارلسون، قائلة: "هل يعتقد تاكر حقاً أننا كصحفيين لم نحاول إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين كل يوم منذ غزوه الشامل لأوكرانيا؟ إنه أمر سخيف - سنستمر في طلب إجراء مقابلة، تمامًا كما فعلنا منذ سنوات حتى الآن".

من ناحية أخرى، في حين أشار كارلسون ضمناً إلى أن المؤسسات الإخبارية الأمريكية ليست مهتمة بسرد القصة الروسية، فإن إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة وول ستريت جورنال يقبع في السجن لأنه فعل ذلك على وجه التحديد.

لم يرفض بوتين المشاركة في المقابلات مع الصحافة الحرة فحسب، بل شن حربًا على مدار العامين الماضيين ضد وسائل الإعلام، وحبس الصحفيين، وفرض غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى لنشرها معلومات "مزيفة" حول غزو أوكرانيا، ووضع قوانين الرقابة التي تضيق الخناق على المؤسسات الإخبارية.

وقالت سوزان غلاسر، الكاتبة في مجلة "نيو يوركر" والتي عملت سابقًا كرئيسة مشاركة لمكتب واشنطن بوست في موسكو، لـCNN: "من المثير للدهشة أن نرى كارلسون يبرر مقابلته مع بوتين ورحلته إلى روسيا على أنها عمل صحفي - في الوقت الذي يقبع فيه الصحفيون الغربيون حرفيًا في السجن، لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ سوى سعيهم إلى تقديم تقارير مستقلة عن روسيا، ناهيك عن العديد من الصحفيين الروس الذين يواجهون السجن أو المنفى لمحاولة مواصلة عملهم".

وأضافت غلاسر: “للأسف، الصحافة الحقيقية جريمة في روسيا خلال عهد بوتين.. هل تقريره من هناك يعترف بذلك؟"

سألت CNN كارلسون يوم الثلاثاء عن سبب تشويهه للصحافة من خلال التأكيد كذباً على أن الصحفيين غير مهتمين بإجراء مقابلات مع بوتين أو تقديم تقارير عن روسيا. وسألته CNN أيضًا عما إذا كان قد سأل بوتين خلال الجلسة بشأن سجن غيرشكوفيتش. الرسالة النصية لم يتم الرد عليها.

يدعي كارلسون أنه يؤيد الصحافة التي لا تخاف. وهو يزعم أنه يقف في مواجهة أولئك الذين يتقربون إلى من في السلطة. لكن الشخصية اليمينية تتمتع بتاريخ طويل في منح التصاريح المجانية لأولئك الذين يشاركونه سياساته، في حين يتجول أيضًا مع دونالد ترامب (شخص أعلن سرًا أنه يكن له ازدراء عميقًا).

وفي السنوات الأخيرة، أجرى مقابلات مع المستبد المجري فيكتور أوربان، والرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير مايلي، مما أعطى هذه الشخصيات مساحة هائلة لدفع أجندتهم.

لذا، فإن ما سيحدث على الأرجح، هو التالي: سوف يضفي كارلسون طابعاً إنسانياً فعلياً على الديكتاتور الروسي القاسي (المسؤول شخصياً عن عدد لا يحصى من الوفيات)، في حين يعمل كسفينة فارغة يستطيع بوتين من خلالها أن يشحن دعايته الخطيرة إلى الرأي العام الأمريكي.

يُعد حج كارلسون إلى موسكو بالفعل بمثابة انتصار كبير لبوتين، وقد روجت وسائل الإعلام الحكومية بشدة للرحلة في الأيام الأخيرة، وسجلت كل تحركات كارلسون من خلال صور له وهو جالس في مسرح بموسكو يشاهد عرض باليه، ويتناول الغداء في مطعم فخم، ويدخل إلى "إنترنت سريع ومجاني".

وقال ستيفن بيفر، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز ركز خلال حياته المهنية في وزارة الخارجية على العلاقات مع الاتحاد السوفييتي السابق، إن بوتين سيستخدم زيارة كارلسون ومقابلته "للادعاء بأن روسيا ليست معزولة سياسياً إلى هذا الحد".

وقال بايفر لـCNN: "من المؤسف أن معلقًا أمريكيًا، الذي من المحتمل ألا يطرح أسئلة صعبة، يمنح بوتين منصة لنقاطه الدعائية.. ضع في اعتبارك أن بوتين يريد إثارة وتوسيع الانقسامات داخل الولايات المتحدة قدر الإمكان".

وقد يكون هذا مجرد هدف مشترك بين بوتين وكارلسون.