(CNN)-- اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح الصحفي الأمريكي المحتجز بروسيا، إيفان غيرشكوفيتش، وذلك في معرض حديثه عن إدانة قاتل روسي "وطني" في ألمانيا.

جاءت هذه التعليقات خلال مقابلة بوتين المطولة مع الناقد اليميني الأمريكي تاكر كارلسون، وهي المقابلة الأولى لبوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

أشار بوتين في المقابلة إلى اهتمام روسيا بالإفراج عن مواطن روسي يقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل في ألمانيا، لافتا إلى قضية فاديم كراسيكوف، العقيد السابق في منظمة التجسس المحلية الروسية المدان باغتيال مقاتل شيشاني سابق في وضح النهار في برلين في عام 2019.

وكان مسؤولو الحكومة الروسية قد طلبوا سابقًا إطلاق سراح كراسيكوف كجزء من صفقة تبادل السجناء المقترحة لتاجر الأسلحة الروسي سيئ السمعة فيكتور بوت مقابل المواطنين الأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وتقارير شبكة CNN.

وقال بوتين في مقابلته: "اسمع، سأقول لك: يجلس في دولة واحدة، وهي دولة حليفة للولايات المتحدة، رجل قام، لأسباب وطنية، بالقضاء على قاطع طريق في إحدى العواصم الأوروبية".

وأضاف بوتين ردا على سؤال من كارلسون عما إذا كان يرغب في إطلاق سراح غيرشكوفيتش، وفقا لنص وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي: "لقد قمنا بالكثير من بوادر حسن النية، ويبدو لي أن كل ما لدينا قد نفد منها".

ويذكر أن المقابلة التي جرت في موسكو أثارت جدلاً بالنسبة لكارلسون حتى قبل أن يتم بثها، وشهدت امتناع مضيف قناة فوكس نيوز السابق إلى حد كبير عن تحدي الديكتاتور الروسي. وعلى مدى ساعتين تقريبا، كرر بوتين أطروحات مطولة عن التاريخ الروسي، ومظالمه المتصورة مع الغرب، فضلا عن المبررات التي كثيرا ما يصرح بها لشن أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.