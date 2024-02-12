أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، إنه رغم مشكلة المثانة التي يعاني منها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن والتي أدخلت الوزير إلى المستشفى، الأحد، فإن تشخيص إصابته بالسرطان "لا يزال ممتازا".

ومع ذلك، وفي هذا الوقت، "ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير أوستن في المستشفى"، وفقا للدكتور جون مادوكس، المدير الطبي للصدمة، والدكتور غريغوري تشيسنوت، بمركز أبحاث أمراض البروستاتا التابع لمدير مركز مورثا للسرطان، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وقدم الطبيبان البيان التالي فيما يتعلق بالحالة الصحية لوزير الدفاع لويد أوستن، في 11 فبراير/شباط 2024.

وقال البيان: "في وقت سابق من اليوم، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن بواسطة حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بحثا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة. الليلة، وبعد سلسلة من الاختبارات والتقييمات، تم إدخال الوزير إلى وحدة الرعاية الحرجة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، من أجل الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة".

وأضاف البيان: "في هذا الوقت، ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير أوستن في المستشفى. ومن غير المتوقع أن تغير مشكلة المثانة الحالية من تعافيه الكامل المتوقع. ولا يزال تشخيص إصابته بالسرطان ممتازا. وسيتم تقديم تحديثات حول حالة الوزير في أقرب وقت ممكن".