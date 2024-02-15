(CNN)—عقّب ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق والذي شغل في السابق منصب مدير وكالة المخابرات المركزية "CIA" على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية الجديدة حول القدرات العسكرية الروسية المتعلقة بجهودها لنشر نظام نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء.

ليون بانيتا

وقال بانيتا في مقابلة مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN: "كنت أتابع هذه (التقارير) منذ أن كنت وزيرا للدفاع ومديرا للـCIA وكنا قلقين حيال الصين وقدرتها على استخدام أشعة ليزر قادرة على زعزعة استقرار الأقمار الصناعية بصورة ما أو إسقاطها.."

وأضاف: "هذا (التقرير الحديث) يتعلق باحتمالية أسلحة نووية في الفضاء، وهي قدرة عسكرية، واستخدام هذه الأسلحة النووية في الفضاء سواء لإعاقة الأقمار الصناعية أو إسقاطها، والمشكلة هي أننا نستخدم الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات وللأغراض الاستخباراتية ولنظام تحديد المواقع ’GPS‘ وغيرها وهذا يعني أن الأمر يتعلق بأمننا القومي.."

واستطرد: "إذا تمكنت روسيا من حجب قدراتنا بالحصول على هذه المعلومات فلا تجعل للشك مكانا فهذا سيكون إعلان حرب لأن ذلك سيهدد أمننا القومي".

ووفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، فإن النظام لا يزال قيد التطوير ولم يطلق بعد إلى الفضاء، وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه ليس من الواضح مدى تقدم التكنولوجيا المستخدمة في تشغيله.

وذكر مسؤول، لـCNN، أن "التهديد لا يتعلق بسلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المعلومات تشير إلى نظام مضاد للأقمار الصناعية يعمل بالطاقة النووية أم يتيح القدرة على التسليح النووي.

يذكر أن شبكة ABC الأمريكية كانت أول من أورد عن تلك المعلومات الاستخباراتية.