لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمير هاري إن تشخيص إصابة العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث بالسرطان، يمكن أن يكون له تأثير على لم شمل العائلة المالكة.

وفي حديثه مع قناة ABC News، تحدث الأمير هاري عن زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة لرؤية والده.

وقال: "أنا أحب عائلتي. وحقيقة أنني تمكنت من ركوب الطائرة والذهاب لرؤيته وقضاء أي وقت معه، وأنا ممتن لذلك".

وعندما سُئل عن إن كان تشخيص السرطان يمكن أن يكون له تأثير "تحفيزي" على الأسرة أو "إعادة لم شملها"، أجاب الأمير هاري: "نعم، أنا متأكد".

وأردف الأمير هاري: "أي تعب، أي مرض، يجمع العائلات معا".

وتم تشخيص إصابة الملك تشارلز، 75 عاما، بنوع غير معروف من السرطان، مما أدى إلى تراجعه عن القيام بواجباته العامة أثناء خضوعه للعلاج.