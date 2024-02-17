بعد إعلان موته في السجن.. من هو المعارض الروسي أليكسي نافالني؟

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في ميونيخ، السبت، إن موت زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني كانت بمثابة "تذكير بالوحشية غير العادية لبوتين".

وأضاف بلينكن: "موت أليكسي نافالني، أمس، كان بمثابة تذكير بالوحشية غير العادية لبوتين وحكومته ضد الروس في روسيا، وأي شخص يعارضه وجيران روسيا والدول الأخرى والأشخاص الآخرين".

ومن جانبه، قال كوليبا خلال لقائه مع بلينكن على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن موت نافالني هو "دعوة للاستيقاظ لكل من لا يزال يعتقد أن بوتين شخص يمكن التفاوض أو عقد صفقات معه".

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا: "بوتين يقتل. يقتل خصومه، ويقتل مواطنيه، ويقتل مواطني الدول الأخرى، لذا علينا أن نكون حازمين في موقفنا تجاه روسيا والطريقة التي يجب أن يتم بها التعامل مع بوتين".

وفي الوقت نفسه، قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، السبت، إنه يجب تسليم جثة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني إلى عائلته "على الفور"، مضيفة أن والدته أُبلغت رسميا بموته.

وأوضحت يارميش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قُتل أليكسي نافالني. حدث موته في 16 فبراير/شباط الساعة 2:17 ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا للرسالة الرسمية الموجهة إلى والدة أليكسي".

وأردفت يارميش : "قال موظف في السجن إن جثة نافالني موجودة الآن في ساليخارد، وإن محققي لجنة التحقيق أخذوها، ويجرون الآن تحقيقات بشأن موته، ونطالب بتسليم جثة نافالني لعائلته فورا".

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