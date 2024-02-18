(CNN)-- كان أليكسي نافالني يمثل ذات يوم مستقبلاً بديلاً لروسيا: مكان متفائل يتطلع إلى المستقبل، ومتحرر من حكم الرجل الواحد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مع وفاة زعيم المعارضة في أحد السجون بالدائرة القطبية الشمالية، أصبح المشهد السياسي القاتم في روسيا الآن أكثر قتامة.

سيكون من الصعب المبالغة في تقدير مدى عمق رمزية نافالني لحملة بوتين التي لا هوادة فيها لمحو آخر بقايا المعارضة السياسية من روسيا. خلال سنوات نشاطه العديدة، شهد نافالني وأنصاره منع مسيراتهم الاحتجاجية من قبل شرطة مكافحة الشغب؛ مداهمة مكاتبهم؛ واعتقالات لا تعد ولا تحصى أدت إلى سجن الناشطين أو إجبارهم على مغادرة البلاد.

لقد دفع نافالني نفسه ثمنًا باهظًا لنشاطه. وتحت المراقبة المستمرة من قبل أجهزة بوتين الأمنية، نجا نافالني من تسمم شبه مميت بغاز الأعصاب نوفيتشوك، لكنه عاد بتحد إلى روسيا بدلا من البقاء في المنفى المريح. تم القبض عليه على الفور عند عودته إلى موسكو.

وما تلا ذلك كان محاكاة ساخرة للعدالة الجنائية، حيث وجه المدعون العامون الروس التهم إلى نافالني، الذي واصل مهاجمة بوتين. في أحد المثول أمام المحكمة عبر رابط فيديو، كال نافالني الهزيل - الذي أنهكه الإضراب عن الطعام - الازدراء للرئيس قائلاً: "أود أن أقول إن ملكك عارٍ، وأكثر من طفل صغير يصرخ بشأن ذلك، الملايين من الناس يرفعون الصوت بالفعل حول هذا الموضوع. إنه أمر واضح تماما"، وأضاف: "لقد وصل الأمر إلى هذا الحد بعد عشرين عامًا من الحكم غير الكفء: هناك تاج ينزلق من أذنيه".

وأضاف "ملكك العاري يريد أن يحكم حتى النهاية، فهو لا يهتم بالبلاد، إنه متمسك بالسلطة ويريد أن يحكم إلى أجل غير مسمى".

ولكن حتى خلال جولة وحشية في نظام العقوبات الروسي، حافظ نافالني على رباطة جأشه ــ وروح الدعابة غير العادية التي يتمتع بها. وفي منشور على تلغرام في يناير/ كانون الثاني، مازح بشأن الموسيقى المروعة لنجم البوب شامان المؤيد للحرب، والتي يتم إطلاقها عبر مكبرات الصوت في السجن في مستعمرة IK-3 العقابية في خارب في منطقة يامال-نينيتس.

وتأتي وفاة نافالني في الوقت الذي يتجه فيه بوتين، الذي يتولى السلطة منذ ليلة رأس السنة عام 1999، لولاية خامسة في منصبه. ستكون الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار بمثابة مسرحية سياسية: فقد تم منع بوريس ناديجدين، المرشح الوحيد المعارض لحرب بوتين على أوكرانيا، من الترشح، وسوف يبعث التصويت برسالة إلى الروس والعالم: الشعب الروسي خلف بوتين وخلف الحرب على أوكرانيا. لا يوجد مجال لإعطاء نافالني المجال على وسائل الإعلام الحكومية في الفترة التي تسبق الكرنفال الانتخابي.

وتمثل وفاة زعيم المعارضة أيضًا نهاية حقبة بالنسبة لروسيا. وبرز نافالني كأبرز زعيم للمعارضة الروسية في أعقاب اغتيال منتقد بوتين الصريح بوريس نيمتسوف في عام 2015، على مرأى ومسمع من الكرملين. كما هزت عملية القتل تلك المجتمع الروسي بشكل عميق، ولكن الزمن كان مختلفاً تماماً. وفي وقت مقتله، كان نيمتسوف وفريقه يحققون في نشر القوات الروسية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الروسية رسميًا.

والآن أصبحت الحرب علنية، في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وقد أدخلت روسيا قوانين جديدة صارمة تجعل من غير القانوني انتقاد المؤسسة العسكرية. ويبدو من غير المرجح الآن أن تتكرر الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للفساد، والتي تمكن نافالني ذات يوم من حشدها قبل الغزو، في عصر بوتين. إن المقالات ومقاطع الفيديو الاستقصائية التي نشرها نافالني وفريقه على الإنترنت ذات يوم ــ والتي وصلت إلى ملايين الروس ــ تواجه رقابة رقمية خانقة بشكل متزايد.

إذن، رد الكرملين على وفاة نافالني قد يكشف سرًا. من المعروف أن بوتين رفض النطق باسم نافالني، في إشارة إلى القلق العميق بشأن الشرعية التي يتمتع بها نافالني كزعيم للمعارضة.

عندما سئل في مؤتمر صحفي عام 2017 عن سبب خوف حكومته من منافسة نافالني، رفض بوتين مرة أخرى نطق اسم نافالني، وتحايل حول الأمر قائلا "الشخصيات التي ذكرتها" و"الأشخاص الذين ذكرتهم". وأوضح أنه يرى في المعارضة الديمقراطية الروسية تهديدا وجوديا.

وفي روايته المشوهة، قال بوتين إن نافالني كان يعادل الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي ــ أو ما مثل الأوكرانيين الذين احتشدوا في ساحة ميدان بكييف لمعارضة الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، الذي فر من البلاد في أوائل عام 2014.

وقال: "بالنسبة للشخصيات التي ذكرتها"، لقد تم بالفعل طرح سؤال حول أوكرانيا. هل تريد أن يجول العشرات من الأشخاص مثل ساكاشفيلي هنا؟ أولئك الذين ذكرتهم هم نسخة روسية من ساكاشفيلي. هل تريد مثل هؤلاء الساكاشفيليين أن يزعزعوا استقرار بلدك؟ هل تريدنا أن نعيش من ميدان إلى آخر؟ للنجاة من محاولات الانقلاب؟ لقد مررنا بهذا بالفعل. هل تريدون أن يعود كل هذا؟"

أظهر رد فعل نافالني، مرة أخرى، روح الدعابة القوية التي يتمتع بها. وقال مازحا على تويتر: "إلى مجموعتي من الكلمات التي استخدمت لعدم قول نافالني، أضيفت عبارة "أولئك الذين ذكرتهم".