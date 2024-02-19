بعد إعلان موته في السجن.. من هو المعارض الروسي أليكسي نافالني؟

إلى أي سجن تم نقل أليكسي نافالني؟.. ابنته توضح لـCNN

(CNN)— قال الكرملين، الاثنين، إنه "ليس معنيا" بمسألة إعادة جثمان زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني إلى عائلته، بعد موته، الجمعة الماضية.

وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، في مكاملته اليومية مع الصحفيين: "لسنا معنيين بهذا الأمر. هذه ليست مسؤولية الإدارة الرئاسية".

وردا على سؤال من CNN، حول لماذا لم يدل الرئيس بوتين بعد بأي تعليقات علنية بشأن موت نافالني، قال ديمتري بيسكوف: "ليس لدي ما أُضيفه إلى ما قيل حول هذا الموضوع".

وأوضح الكرملين أن التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة أليكسي نافالني "جارٍ"، وإن النتائج "غير معروفة حاليا".

وأضاف ديمتري بيسكوف، أن التعليقات "الفظة" التي أدلى بها القادة الغربيون "غير مقبولة على الإطلاق".