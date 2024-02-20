(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على رجلين روسيين بزعم أنهما عضوان في عصابة برامج الفدية سيئة السمعة، التي استهدفت مقدمي الرعاية الصحية وشركات التصنيع الأمريكية، ومنظمات أخرى في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن إيفان غيناديفيتش كوندراتيف وأرتور سونغاتوف "شاركا بنشاط" في بعض هجمات برامج الفدية، التي شنتها العصابة الإجرامية المعروفة باسم LockBit.

وقالت وزارة العدل الأمريكية خلال إعلانها عن لوائح الاتهام ضد إيفان غيناديفيتش كوندراتييف وأرتور سونغاتوف، في وقت سابق الثلاثاء، إن LockBit حصدت أكثر من 120 مليون دولار من مدفوعات الفدية.

ووفقا لباحثي الأمن السيبراني، فقد تم استخدام برمجيات LockBitالخبيثة في هجمات برامج الفدية ضد مئات الضحايا في النصف الأول من العام الماضي وحده، أكثر من أي مجموعة برمجيات أخرى.

ولا يوجد أي من الرجلين داخل الحجز الأمريكي. ويقع مقر كوندراتييف في نوفوموسكوفسك بروسيا، على بعد حوالي 150 ميلا (حوالي 241 كيلومترا) جنوب موسكو، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، في حين لم تحدد الوزارة موقعًا لمقر سونغاتوف.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء، إن البيت الأبيض سيعلن عن حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا، الجمعة المقبل.

وأضاف كيربي أن العقوبات ستحمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مسؤولية أكبر عن "عامين من الحرب في أوكرانيا".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس جو بايدن للصحفيين، الاثنين، إنه يفكر في فرض عقوبات إضافية على روسيا، بسبب موت زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني داخل سجن روسي.