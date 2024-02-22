(CNN) -- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حضوره حملة لجمع التبرعات في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بكلمات "نابية"، وفقا للصحفيين الذين كانوا مع الرئيس الأمريكي.

وقال بايدن عن بوتين "لدينا ابن عاهرة مجنون، وعلينا دائما أن نقلق بشأن صراع نووي لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

كما انتقد جو بايدن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي شبه مشاكله القانونية بما تعرض له المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أعلنت السلطات الروسية موته.

وقال بايدن عن ترامب، وفقا للصحفيين "إنه يقارن نفسه بنافالني ويقول إنه تعرض للاضطهاد لأن بلادنا أصبحت دولة شيوعية، تماما كما تعرض نافالني للاضطهاد، من أين يأتي هذا بحق الجحيم؟".

وتحدث بايدن، خلال حفل جمع التبرعات، لمدة 16 دقيقة، حيث شكر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي حضرت الحفل الذي كان يحضره ما يقرب من 20 شخصا.

وقال الرئيس الأمريكي عن بيلوسي إنها "أفضل رئيسة لمجلس النواب على ما أعتقد، والحمد لله أنها كانت إلى جانبنا في الغالب".

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي حفل جمع تبرعات ثاني في سان فرانسيسكو.