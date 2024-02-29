ماذا قال الفحص الطبي السنوي لبايدن عن قدرته على أداء مهامه كرئيس؟

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(CNN)-- قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الأخير"لا يزال لائقا صحيا لأداء مهامه"، وذلك بناء على نتيجة الفحص الطبي السنوي الذي أجراه.

وكان الرئيس الأمريكي أجرى الفحص الطبي الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري، الأربعاء، الذي سيكون على الأرجح آخر تحديث لحالته الصحية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حيث يواجه بايدن أسئلة مستمرة حول عمره.

ويعد بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، أكبر رئيس تولى هذا المنصب، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة.

وأضاف أوكونور، في مذكرة، أن الفحص أظهر أنه "لا توجد مخاوف صحية جديدة لبايدن حيث أنه يشعر بحالة جيدة وهو لا يزال لائقا وقادرا على أداء جميع مسؤولياته كرئيس دولة وقائد أعلى للقوات المسلحة"، وأكد أن الرئيس الأمريكي "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي".

يذكر أن بايدن يواجه باستمرار انتقادات ومخاوف بشأن عمره وقدرته على التحمل.

وفي استطلاع أجرته شبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب 46٪ من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن عمره.

ووجد استطلاع وطني أجرته جامعة كوينيبياك مؤخرًا أن حوالي ثلث الناخبين المسجلين فقط (35%) يقولون إن بايدن يتمتع باللياقة البدنية المطلوبة، بينما يقول 34% إنه يتمتع باللياقة العقلية اللازمة لولاية ثانية.

وسعى بايدن إلى معالجة هذه القضية بشكل مباشر خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، منتقدًا تقريرًا للمحقق الخاص روبرت هور وصفه بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".

وقال جو بايدن: "أنا رجل مسن حسن النية وأعرف ماذا أفعل بحق الجحيم وأعدت هذا البلد ليقف على قدميه"، وأضاف بايدن الذي بدا عليه الغضب في ذلك الوقت: "أنا لست بحاجة إلى توصيته".

وفي حفل لجمع التبرعات بعيدا عن الكاميرات بعد بضعة أسابيع، اعترف بايدن بصراحة: " أنا قد لا أركض بالسرعة التي اعتدت عليها".