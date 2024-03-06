نقطة حيوية إلى قلب أوكرانيا.. لماذا يشكل استيلاء روسيا على أفدييفكا مؤشرًا لخطر محتمل؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية عالية الدقة على حظيرة طائرات في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، عندما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في المدينة وقت حدوث الضربة. وقال زيلينسكي إنه كان بإمكانه رؤية وسماع الضربة عندما حدثت.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، شنت القوات المسلحة للاتحاد الروسي هجومًا صاروخيًا عالي الدقة على حظيرة طائرات في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، حيث كانت الاستعدادات جارية للاستخدام القتالي للقوارب بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان: "تم تحقيق هدف الضربة. تمت إصابة الهدف".

ولم يشر بيان وزارة الدفاع الروسية إلى قرب الضربة من زعيمي العالم.

وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNN، إن ضربة أوديسا التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وقعت على بعد حوالي 500 متر من موكب الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء اليوناني.

وقال المصدر لشبكة CNN إن الموكب شعر بتأثير الضربة، وأضاف إنهم رأوا "سحابة عيش الغراب" من الدخان الناجم عن الضربة.

وأكد المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون في الغارة التي وقعت في أوديسا.

وقال دميترو بليتينشوك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية: "يمكننا تأكيد هجوم معتد آخر على البنية التحتية للميناء (في أوديسا اليوم). لسوء الحظ، قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون. التحقيق مستمر".