توقعات CNN تشير لمواجهة ترامب وبايدن مجددا بسباق الرئاسة 2024

(CNN)-- حصل كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه الرئيس دونالد ترامب على عدد كافٍ من أصوات المندوبين ليصبحا المرشحين المفترضين لحزبيهما لمنصب الرئيس، مما يدفع لإقامة مباراة العودة في الانتخابات العامة الأمريكية التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقا لما أظهرته توقعات CNN صباح الأربعاء.

ووصل بايدن إلى "الرقم السحري" من خلال نيله أصوات مندوبين من جورجيا، وهي ولاية كانت حاسمة في فوزه في الانتخابات العامة لعام 2020، في حين حصل ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية واشنطن.

ولا تزال النتائج معلقة، إذ يعقد الجمهوريون في هاواي اجتماعاتهم الحزبية التي ستنتهي في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت الشرقي. ويختتم التصويت أيضًا الليلة في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في الخارج، الذراع الرسمي للحزب الديمقراطي للأميركيين الذين يعيشون في الخارج.

ويتطلع بايدن إلى إعادة مباراة الرئاسة، قائلا في بيان إنه يشرفه أن يصبح المرشح المفترض لحزبه، وحذر من أن "الحرية والديمقراطية" معرضتان للخطر وأن ترامب يشكل تهديدا لأمريكا وهو يحول انتباهه إلى الانتخابات العامة، مضيفا "أمام الناخبين الآن خيار اتخاذه بشأن مستقبل بلادنا".

من جهته انتقد ترامب خلفه بايدن بمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح المرشح المفترض للحزب الجمهوري، وقال الآن "علينا أن نعمل للتغلب على جو بايدن"، وشدد على أهمية الانتخابات في نوفمبر، قائلاً لمؤيديه أن "هذا التصويت سيكون أهم تصويت أدليت به على الإطلاق".