تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

(CNN)-- نفذ جهاز الأمن الأوكراني ضربات بطائرات بدون طيار على ثلاث مصافي نفط في منطقة سامارا الروسية، حسبما قال مصدر أوكراني مطلع على العمليات لشبكة CNN.

وتقع المصافي الثلاث ــ التي تنتمي جميعها إلى شركة النفط روسنفت ــ على طول نهر الفولغا في نوفوكويبيشيفسك، وسامارا، وسيزران، وتقع على بعد ألف كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال المصدر الأوكراني إن المصافي تعالج إجمالي حوالي 25 مليون طن من النفط سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 10٪ من الطاقة المركبة في روسيا.

وكانت مصافي النفط هدفا رئيسيًا لضربات الطائرات بدون طيار طويلة المدى التي شنتها أوكرانيا على روسيا، ويُنظر إليها على أنها وسيلة فعالة لاستهداف القدرة القتالية الروسية وكذلك التأثير على الحياة المدنية.

وقال المصدر: "يواصل جهاز الأمن الأوكراني اتباع استراتيجية تقويض الإمكانات الاقتصادية لروسيا، مما يسمح لها بشن حرب في أوكرانيا... كل هزيمة من هذا القبيل تقلل من تدفق أموال النفط التي تغذي اقتصاد الحرب الروسي".

تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على قنوات تليغرام الروسية حرائق ضخمة مشتعلة، بما في ذلك حريق واحد على الأقل في مصفاة سيزران.

واعترف حاكم منطقة سامارا، دميتري أزاروف، بهجمات الطائرات بدون طيار على منشأتي سيزران ونوفوكويبيشيفسك عبر قناته على تليغرام، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.