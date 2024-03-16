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(CNN)-- قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الكولونيل جنرال أليكسي كيم، إن "قنبلة تفجير كبيرة الحجم" استخدمت في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 300 جندي أوكراني، حسبما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع أن ما يصل إلى 300 جندي أوكراني قتلوا "نتيجة ضربة دقيقة بذخيرة جوية".

ولا يمكن لـCNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي: "أن كيم أعلن أنه تم القضاء على مسلحي (كراكن) Kraken بقنبلة تفجير كبيرة الحجم تزن طنا ونصف الطن".

و"كراكن" هي وحدة خاصة تابعة لمخابرات الدفاع الأوكرانية.

ولم يشر كيم إلى مكان الضربة لكنه وصف موقع الضربة بأنه "نقطة انتشار لتشكيل كراكن القومي"، بحسب الوزارة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كيم أبلغ شويغو أيضا خلال الاجتماع أن أوكرانيا "تتكبد خسائر كبيرة في المعدات والقوات الحربية نتيجة لاستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".

وتُعرف تلك القنابل أيضا باسم الأسلحة الحرارية ومتفجرات الوقود والهواء، وفقا لمركز الرقابة على الأسلحة ومنع انتشارها.

بينما تستخدم (تلك القنابل) مزيجًا من الوقود والشحنة المتفجرة للتفجير، ويحدث التدمير الناجم عن سلاح الضغط الحراري بسبب موجة الانفجار التي يخلفها، وأيضا الفراغ الناتج عندما يمتص خليط الوقود والهواء الأكسجين من المنطقة المباشرة للحفاظ على التفجير، وفقا لمعهد ليبر للقانون والحرب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، نيويورك.