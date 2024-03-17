النيجر تنهي اتفاقا عسكريا مع أمريكا وتوضح السبب

أمادو عبد الرحمن (الثاني على اليمين) يتم الترحيب به من قبل أنصاره عند وصوله إلى الملعب العام سيني كونتشي في نيامي في 6 أغسطس 2023.

(CNN)-- أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر أنها أنهت اتفاقا مع الولايات المتحدة سمح للأفراد العسكريين والموظفين المدنيين من وزارة الدفاع بالعمل في النيجر وذلك بعد أيام من إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم جيش النيجر الكولونيل أمادو عبدالرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني معلنا عن التغيير: "حكومة النيجر، آخذة في الاعتبار تطلعات ومصالح شعبها، تقرر بمسؤولية كاملة التنديد الفوري بالاتفاق المتعلق بوضع العسكريين الأمريكيين والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع الأمريكية في البلاد.. القوات المسلحة النيجرية تتولى مهامها في أراضي جمهورية النيجر".

وأضاف عبدالرحمن أن الاتفاق بين البلدين – الموقع في عام 2012 – فُرض على النيجر وكان ينتهك "القواعد الدستورية والديمقراطية" لسيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ويذكر أن النيجر كانت ذات يوم شريكًا إقليميًا رئيسيًا للولايات المتحدة، لكن العلاقات تدهورت منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في يوليو 2023 فيما وصفته الولايات المتحدة رسميًا بأنه انقلاب، ومنذ ذلك الحين، سحبت أمريكا العديد من قواتها البالغ عددها 1100 جندي والتي كانت متمركزة في النيجر.

ويعتقد كبار المسؤولين في البنتاغون أن الحفاظ على وجودهم في النيجر أمر حيوي لجهود التصدي للإرهاب في المنطقة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال البنتاغون إنه لا يزال يقيم مدى تأثير التغيير على حوالي 1000 جندي أمريكي متمركزين في البلاد.