تحليل فيديو داعش والمشاهد المزعومة القاسية لهجوم موسكو

لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، السبت، مقطع فيديو يُظهر الهجوم الذي وقع الجمعة بقاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو سجله أحد المهاجمين، مما يشير إلى أن الجناة لديهم صلة مباشرة بتنظيم داعش حتى يتمكنوا من إرسال الفيديو.

صورة نشرتها وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش تظهر المهاجمين المزعومين الذين يقفون وراء هجوم كروكوس في موسكو، الجمعة. Credit: Amaq News Agency

وقامت CNN بتحديد موقعه الجغرافي في قاعة الحفلات الموسيقية ولاحظت أنه تم مسح البيانات الوصفية التعريفية الخاصة به.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 90 ثانية، أربعة مهاجمين بوجوه "مموهة" وأصواتهم مشوهة فيما يبدو أنه مجمع Crocus City Hallقرب العاصمة موسكو، ويُظهر أحد المهاجمين يشير إلى مسلح آخر، الذي يمر بعد ذلك أمام باب يختبئ فيه الناس ويفتح النار عليهم.

ويمكن رؤية الجثث والدماء على الأرض، ويظهر أيضًا أحد المهاجمين وهو يقطع حنجرة رجل ملقى على ظهره، وينتهي الفيديو بابتعاد المهاجمين الأربعة داخل المبنى في حين يمكن رؤية الدخان من مسافة.