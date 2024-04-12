تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)—ذكرت وكالة الإعلام الحكومية الإندونيسية "أنتارا"، إن إندونيسيا "ليس لديها خطة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل" وذلك بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين مطلعين لشبكة CNN، الخميس، أن إسرائيل أجرت محادثات مع إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك وسط الحرب الجارية في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة الإندونيسية بيان أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمد إقبال، جاء فيه: "أؤكد أنه حتى الآن ليس لدينا خطة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل لم توقف بعد فظائعها في غزة حتى الآن".

وأضاف إقبال أن "إندونيسيا ستبقى متسقة دائما وستكون في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق الأمة الفلسطينية".

ولم ترد وزارة الخارجية الإندونيسية على استفسار CNN حول هذا الأمر.