"نسي بطاقة هويته".. إبعاد بوريس جونسون عن مركز اقتراع في بريطانيا

بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

صور جديدة قد تُظهر بوريس جونسون وهو يشرب في حدث أثناء الإغلاق

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تم إبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون في البداية عن مركز الاقتراع، الخميس، بعد أن نسي إحضار بطاقة هويته التي تحمل صورة فوتوغرافية- وهو شرط كان قدمه خلال فترة وجوده في الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه. ميديا".

ومع إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، ورد أن موظفي مركز الاقتراع أخبروا جونسون أنه لن يتمكن من التصويت دون إثبات هويته، وفقا للوكالة البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء السابق تمكن من العودة للتصويت في وقت لاحق.

وقدم جونسون قانون الانتخابات في عام 2022، والذي يتطلب من الناخبين إبراز بطاقة هوية فوتوغرافية.