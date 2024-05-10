زيلينسكي يقيل رئيس حرسه الشخصي بعد إحباط مؤامرة اغتيال مزعومة

زيلينسكي يقيل القائد الأعلى لجيش بلاده.. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

مزاعم روسية بالسيطرة على قرية بشرق أوكرانيا.. وزيلينسكي: ننتظر الإمدادات لتغيير الوضع بالمعركة

بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات لأوكرانيا.. زيلينسكي يعرب عن شكره

"أوكرانيا هزمت الظلام".. شاهد ما قاله زيلينسكي في رسالته بمناسبة العام الجديد

(CNN)-- أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، رئيس جهاز حرس الدولة، سيرهي رود، بعد اعتقال ضابطين من الحرس فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لاغتيال زيلينسكي.

وتم الكشف عن إقالة رود في مرسوم نشر على الموقع الرئاسي الأوكراني.

ووفقًا لوسيلة الإعلام الحكومية الأوكرانية Ukrinform، تم تعيين رود ليكون الحارس الشخصي الأول لزيلينسكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويذكر أن جهاز حرس الدولة هو الجهة المسؤولة عن ضمان أمن الرئيس الأوكراني وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن حماية المباني الإدارية.

ويقال إن زيلينسكي واجه عدة محاولات لاغتياله منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وبصرف النظر عن مؤامرات الاغتيال، تعرض زيلينسكي لعدد من المخاطر خلال زياراته العديدة إلى الخطوط الأمامية والمدن الأوكرانية تحت القصف الروسي.