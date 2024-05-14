الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تظهر على شاشة عبر رابط فيديو من قلعة وندسور خلال مراسم استقبال تشنغ زيغوانغ، سفير الصين، بقصر باكنغهام في 7 يوليو/ تموز عام 2021.

(CNN)-- استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني لديها، الثلاثاء، بعد أن اتهمت الشرطة البريطانية ثلاثة أشخاص بمزاعم التجسس لصالح أجهزة المخابرات في هونغ كونغ، الاثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية (FCDO)، إن المكتب استدعى السفير تشنغ تسغوانغ وكان "لتوضيح بما لا لبس فيه، أن النمط الأخير للسلوك الذي وجهته الصين ضد المملكة المتحدة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتقارير عن علاقات التجسس مقابل صدور مكافآت أمر غير مقبول".

وجاء استدعاء السفير الصيني في أعقاب الإعلان، الاثنين، عن توجيه تهم لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم، بموجب قانون الأمن القومي، كجزء من تحقيق قاده ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة (البريطانية).

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن جهاز المخابرات الأجنبية الذي تتعلق به الاتهامات هو جهاز منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.