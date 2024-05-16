رئيس الصين يفرش السجاد الأحمر باستقبال بوتين في عرض قوي لوحدة الصف

(CNN)-- استقبل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الخميس، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأغنية موسيقية عسكرية وتحية متعددة الأسلحة خارج قاعة الشعب الكبرى في العاصمة، بكين، إيذانا ببدء زيارة دولة تستغرق يومين من المقرر أن تؤكد على التوافق الوثيق بين الزعيمين.

وتعد هذه الزيارة - وهي أول رحلة رمزية لبوتين إلى الخارج منذ دخوله فترة ولاية جديدة كرئيس لروسيا الأسبوع الماضي - علامة على دعم شي لبوتين وأحدث علامة على تعميق العلاقات في الوقت الذي يربط فيه الزعيمان بلديهما في مواجهة الاحتكاكات الشديدة مع روسيا الغرب.

وخلال محادثاته صباح الخميس، قال شي إن العلاقات الصينية الروسية "صمدت أمام اختبار المشهد الدولي المتغير" ويجب "الاعتزاز بها ورعايتها" من قبل الجانبين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف الزعيم الصيني أن بلاده "مستعدة للعمل مع روسيا للحفاظ على حسن الجوار، الصداقة الجيدة والشراكة الجيدة والثقة ببعضهما البعض، ومواصلة توطيد الصداقة الدائمة بين الشعبين، والسعي بشكل مشترك لتحقيق التنمية الوطنية والتنشيط ودعم العدالة والإنصاف في البلدين".

من جهته أشاد بوتين "بالتعاون العملي" بين البلدين، مشيرًا إلى التجارة الثنائية القياسية بينهما العام الماضي وبروز الصين كشريك اقتصادي لروسيا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية "تاس"، مضيفا أن الطاقة والصناعة والزراعة كانت من بين أولويات تعاونهما.

ويأتي الترحيب ببوتين على السجادة الحمراء في بكين بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر مكتبه أنه سيوقف جميع الزيارات الدولية المقبلة، بينما تدافع قواته ضد هجوم روسي مفاجئ في منطقة خاركيف شمال شرق بلاده.