"أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن بعد إدانته

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بـ34 تهمة جنائية.. شاهد ما قاله ترامب خارج قاعة المحكمة بعد صدور حكم إدانته في "أموال الصمت"

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا إنه لم يكن يعلم أنه "بهذه القوة" عندما سُئل عن اتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه كان وراء إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".

وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.

وهو حكم غير مسبوق وتاريخي يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.

وجاء رد بايدن، الجمعة خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، عندما سئل عن ادعاء ترامب بأنه كان "يحرك الخيوط خلف الكواليس"، حيث ابتسم الرئيس الأمريكي وقال: "لم أكن أعلم أنني بهذه القوة".

وكذلك أجاب بأنه "ليس لديه أي فكرة" عما إذا كانت الإدانة ساعدت ترامب سياسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال توجيه اتهامات إليه بعد انتهاء فترة ولايته، أجاب بايدن: "لا على الإطلاق لم أرتكب أي خطأ".

يذكر أن دونالد ترامب هاجم بايدن، بعد يوم من إصدار الحكم القضائي بإدانته، وقال: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى".