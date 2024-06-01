توقف عن الضحك واحمر وجهه.. مراسلة CNN تصف ما حدث بعد إدانة المحكمة لترامب

بعد أن شهد ضده في المحكمة.. شاهد ما قاله ترامب عن محاميه السابق كوهين

"أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن بعد إدانته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن وتصرف وصفوه "بالغريب" بعد سؤال حول الرئيس السابق، دونالد ترامب عقب التطورات الأخيرة وإدانته بـ34 تهمة بالقضية المعروفة باسم "أموال الصمت".

وجاء مقطع الفيديو المتداول خلال مؤتمر صحفي لبايدن في البيت الأبيض، الجمعة، حيث وجهت مراسلة سؤالا له قائلة إن ترامب يصف نفسه بأنه "سجين سياسي" ويلقي باللوم عليك (بايدن) ما هو ردك على هذا؟ ليتوقف بايدن ويستدير وينظر للمراسلة ثم يبتسم ويكمل مسيره خارج القاعة.

وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.

وهو حكم غير مسبوق وتاريخي يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.